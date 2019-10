POSLE ODVIKAVANJA OD POROKA: Muž Tanje Savić mora kod psihoterapeuta, a evo ko mu je bio najveća podrška!

Tanja Savić poverila se prijateljima da se njen suprug Dušan Jovančević konačno izvukao iz pakla droge, ali da lečenje mora da nastavi kod psihoterapeuta. Naime, nakon što je na privatnoj klinici, specijalizovanoj upravo za bolesti zavisnosti, uspešno prošao sve terapije, više nije imao nijednu krizu. Sada navodno nema potrebu za narkoticima, a da bi ostao tako čvrstog karaktera, moraće da odlazi na psihoterapiju.

- Tanja daje sve od sebe da pomogne mužu i da zajedno izguraju to do kraja. Pošto je Dušan posle više godina uspeo da se reši poroka, sada će morati striktno da se pridržava saveta koje su mu dali lekari. Po Savićevoj vidimo da je totalno drugačija, raspoloženija je i nasmejanija, a čak nam se pohvalila da je sve u redu kod kuće i da sada prolaze kroz tu poslednju fazu. Bez obzira na brojne probleme koje su njih dvoje preturili preko glave, ona ga nije napustila i uz njega je do kraja. Jovančević je svestan da je zbog droge mogao da izgubi porodicu - otkriva naš izvor i dodaje da se Dušan pokajao zbog svega i tražio Tanjin oproštaj.

- U ovim teškim trenucima Dušan je shvatio da bez Tanje ne bi mogao ni dan. On je tek sad uvideo da je ona sve rizikovala zbog njega, koliko je trčala i završava sve što treba, brinula se i stresirala, a uz sve to je pazila da njihovi sinovi Maksim i Đorđe ništa ne osete. Zbog svega toga on se još više trudio da opravda Tanjina očekivanja i novac koji mu je dala da se izleči - kaže naš izvor.

Pozvali smo folkerku za komentar, ali ostala je nedostupna do zaključenja ovog broja.

Podsetimo, Dušan je mesecima bio smešten u jednoj klinici specijalizovanoj upravo za bolesti zavisnosti. Tanja je insistirala na lečenju, a njen muž je brzo započeo proces. Imao je dva puta nedeljno posetu, u koju mu je Tanja dolazila s decom.

