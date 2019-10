ĐANI SE OPET KOCKA?! ZBOG RULETA MU BRAK U KRIZI! Slađa ga u 2 sata ujutro dočekala PSOVKAMA, a on joj ZAČEPIO usta i izbacio iz stana! Haos!

Radiša Trajković Đani isterao je navodno suprugu Slađu iz stana. Pevač je sa drugovima viđen u kazinu, gde je navodno potrošio poveću svotu novca, zbog čega je Slađa poludela od besa.

Kada se folker vratio u njihov stan u Mirijevu, supruga je osula paljbu po njemu. Ona se uplašila da se Đani vratio starom poroku zbog kog je bio u dugovima do guše, pa ga je napala kao nikada do sada zbog čega je folkeru pala klapna na oči, pa ju je isterao na ulicu!

foto: Printskrin/Instagram

"Kad su Slađi javili da je Đani u kockarnici, doživela je nervni slom. Pozvala ga je na mobilni, ali joj se nije javljao. Toliko puta ga je zvala da je on na kraju ugasio telefon. Slađa je tada odlepila", priča izvor blizak porodici Trajković.

Kako tvrdi naš sagovornik, pevačeva supruga nije mogla da dočeka da se folker vrati kući.

Čekala ga je budna do kasno u noć. Đani se kući vratio dva sata posle ponoći i tada je počela prava drama. Još s vrata je počela da urla: Pi*ka li ti materina, pa zar opet da se kockaš? Malo si nam problema zadao, pa nam još treba?! Tada se nisam razvela od tebe, ali sada hoću, videćeš! Sram te bilo, bre!", ispričao je izvor i dodao: "Đani joj je bukvalno stavio ruku preko usta i rekao joj: "Hoćeš li da umukneš da ti objasnimo čemu se radi. Nisam opet počeo da se kockam, samo sam rekreativno išao u kockarnicu. Pozvao me je jedan ortak na piće tamo, pa kad sam već bio, odigrao sam rulet. Ej, samo rulet, to nije ništa specijalno.

foto: Dragan Kadić

Međutim, Slađu to nije zanimalo, pa je nastavila da ga vređa, zbog čega se Đani toliko razbesneo da joj je rekao da spakuje kofere i napusti njihov stan. Bukvalno ju je isterao iz stana. Ona nije mogla da veruje šta joj priča, ali je pokupila svoje stvari i otišla kod drugarice", priča izvor. Folker je ženu, kada se ohladio, već sutradan zvao da joj se izvini, ali mu se Slađa nije javljala nekoliko dana. Kada je Đani video da je vrag odneo šalu, počeo je da joj šalje poklone, ali ni to nije upalilo. Tada je shvatio da mora da je obori s nogu, pa joj je preko drugarice poručio da joj je kupio kuću u Malom Mokrom Lugu.

"Slađa je mislila da se Đani šali, ali joj je na kućnu adresu od drugarice poslao ključeve od kuće. Ona nije mogla da veruje na šta je spreman samo da bi je vratio. Okrenula ga je, porazgovarali su, on joj je objasnio da je kockanje njegova ružna prošlost, tako da su se ubrzo pomirili, a Slađa je iz ove svađe postala bogatija za još jednu kuću!", ispričao je sagovornik.



foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Hit/Foto Printscreen

