NA KOCKU ZA NOĆ PUKAO 5.000 €?! David Dragojević spiskao sav honorar iz Zadruge, pa se okrenuo lakoj zaradi! IGRA 10 tiketa dnevno, na ruletu je po 7 sati! ANA KORAĆ GA OSTAVLJA?!

Bivši zadrugar David Dragojević na sve načine pokušava da svojoj verenici Ani Korać obezbedi lagodan život, a otkako je par potrošio honorare koje su zaradili u rijalitiju, bivši fudbaler odlučio je da se okrene kocki.

Naime, Dragojević navodno već nekoliko nedelja redovno posećuje kazina i kladionice, u kojim osim sitnih dobitaka, gubi ogromne svote.

foto: Printscreen/Instagram

"Otkako je izašao iz rijalitija, David se bori sa lošom finansijskom situacijom. Sav novac koji su dobili od rijalitija Ana i on su brzo potrošili. Pošto njegova draga živi veoma luksuzno, morao je da nađe način kako da zaradi što više novca, kako bi Ani obezbedio život na visokoj nozi. S drugarom je počeo da ide u kladionice i na početku je imao dosta sreće", rekao je izvor i dodaje da je David u prvi mah dobijao i po nekoliko hiljada evra.

"Uvek je uplaćivao najmanje 300 evra na tikete, pa mu se dešavalo da po tiketu dobije i do 3.000. Lake pare su mu se osladile, te je uz kladionice počeo i da posećuje kazina širom Beograda", tvrdi izvor i dodaje da je, na početku, i tu imao sreće.

"Igrao je poker na aparatima i za jednu noć je čak uspeo da dobije više od 5.000 evra. Međutim, sve to je krio od Ane jer ona kockanje ne podnosi. Naime, svakog puta kada bi odlazio u kladionicu ili u kazino, on je Koraćevu lagao da ide s drugarima na večeru, ali su i njoj ti stalni izlasci do kasno u noć postali sumnjivi. Jedno veče ga je pratila i saznala je da se njen dragi kocka. Veoma se uznemirila zbog tog saznanja", rekao je izvor i objašnjava da se u tom trenutku Davidova sreća promenila.

foto: Printskrin/Premijera

"Baš kada je Ana saznala čime joj se bavi dečko, David je počeo da gubi na kocki. Sve češće se kockao i bio je u stanju da odigra i po deset tiketa dnevno, a u kazinu je znao i da se zadrži po sedam sati. Njegova nervoza je rasla kako je počeo da gubi, a u jednom trenutku počeo je da pozajmljuje pare od prijatelja da bi imao novac da se kocka", ispričao je izvor.

"Medutim, kap koja je prelila čašu desila se kada je David izgubio 5.000 evra za noć. Tada mu nijedan tiket nije prošao, a izgubio je i dosta novca na poker-paratima. Ana mu je postavila ultimatumi, zapretila mu je da će ga ostaviti ukoliko ne prestane da se kocka. Rekla mu je da njegovo bahato ponašanje odmah mora da prestane. Dala mu je deset dana da se sabere i da prestane s ovim ozbiljnim porokom", rekao je

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/VIP

