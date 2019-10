MENI NIJE DO ŠALE, NISTE PITALI NI KAKO SAM! Adam Đogani IZGOREO OD BESA posle glumčeve OPASKE o SUDARU, pa mu uputio SUROVU PORUKU!

Stefan Buzurović našalio se u jednoj emisiji u vezi saobraćajne nesreće, gde je na njegovu ženu Danijelu naleteo automobilom Adam Đogani. Ipak, Luninom bratu šala se nije svidela.

Glumac je rekao kako on voli ženu da izvede na "sudar", pa je Adam pobesneo i obratio mu se na društvenimm mrežama.

"Poslednji put se obraćam povodom nesreće, jer meni nimalo nije smešno to što se dogodilo. On pravi šalu na račun nesreće u emisiji? Bravo. Meni nimalo nije do šale sa takvim stvarima. Zatim, to što si roditelj, svaka čast, poštujem, ali to ne znači da ne može da ti se desi saobraćajna nesreća ili da samim tim imaš manje odgovornosti. Pritom, znate da sam povređen, niti ste pitali kako sam niti bilo šta drugo, ja znam da ste vi, hvala Bogu, dobro. I pitao sam vas na licu mesta i ništa mi niste odgovorili. Budite ljudi. Bitno je da smo živi i zdravi, sve pare ovog sveta nam to ne mogu nadoknaditi. Shvatite to!", napisao je Adam.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Privatna Arhiva, Dragan Kadić

