ANDREANA ČEKIĆ POSETILA PLASTIČARA, NAPRAVILA MAČKASTE OČI KAO KORAĆEVA: Evo koju OGROMNU sumu je iskeširala pevačica zbog IZGLEDA!

Andreana Čekić nikada nije krila da je pobornica estetske hirurgije, a sada je sebe častila novim zahvatima.

Folkerka je navodno operisala oči kod jednog hirurga u Beču. Izvor blizak pevačici je ispričao kako Andreana nije odolela popularnom trendu "mačkastog izgleda", pa je navodno zategla čelo i obraze.

foto: Damir Dervišagić

"Tokom posete Beču je posetila doktora estetske hirurgije kog odavno poznaje i on joj je zategao lice. Ona mu je ispričala da bi želela da uradi "mačje oči" i da misli da bi joj to super stajalo. Za to je izdvojila nešto više od 1.500 evra", ispričao je izvor, dodajući da je ovaj tretman zakazala kada je imala pauzu između tezgi jer zna da oporavak traje nekoliko dana.

"Andreana je, pored zatezanja kapaka, uradila i dodatni fejslifting, pa ju je sve to koštalo oko 2.000 evra", kaže izvor.

foto: Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Hit, Foto: Printscreen/Instagram

