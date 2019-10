KO ĆE SAD DA JOJ NOSI KOFERE! Žena Čekićevog oženjenog bivšeg verenika ima BRUTALNU poruku za pevačicu: Kako seješ tako žanješ, odozgo neko gleda sve! A onda šokirala JEDNOM rečenicom!

Andreana Čekić i Marko Milošević raskinuli su veridbu posle tuče i svađe oko novca. Posle skandala u Americi, oglasila se i Markova još zvanična supruga Marina.

"Mene ne zanimaju ni Andreana, ni Marko, ja sam prebolela to, imam svoj život sa mojom ćerkom", izjavila je ona.

"Znam da su raskinuli, potvrdili su mi to prijatelji neki, znam da su i njega ranije poslali iz Amerike u Srbiju, ne znam gde je i ne zanima me. Ja čekam da se desi taj razvod, naravno da ne odustajem od toga. Sreća se ne gradi na tuđoj nesreći, to je ona trebalo da zna. Odvojila je oca od ćerke, tako da ne znam šta je očekivala", dodala je Marina za Svet.

"Ne znam ko će sad da joj nosi kofere, možda se predomisli, pa se pomire, opet vam kažem, ne zanima me. Ja sam srećna žena, imam moje dete koje me čini srećnom i ponosnom! Ne znam šta to Andreana budi u njemu da bude agresivan, kako kažu. Ja sam sa tim čovekom provela deset godina i probleme te vrste nismo imali, niti bih to ikad dozvolila i trpela. Kako seješ tako žanješ, ja sam od početka govorila da odozgo neko sve gleda!", zaključila je ona.

