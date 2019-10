ALBERT NAĐ JE MONSTRUM! TERAĆU GA DO STRAZBURA! Fudbaler ne mora da plaća alimentaciju za najstarijeg sina! Jelena Nađ ŠOKIRANA presudom, a evo ko je GLAVNI KRIVAC za to

Jelena Nađ, bivša supruga fudbalera Alberta Nađa, tvrdi da je sudska odluka nije poštena, te da su ovom odlukom, prema njenim rečima, oštećena i njihova druga dva deteta Nikola (15) i Jana (12).

"Postupak je trajao 48 meseci. Moj sin je imao pravo na izdržavanje do 2015. godine, što je obuhvaćeno krivičnom prijavom. Mladić je upisao fakultet koji nije pohadao iz dobro znanih razloga. I tu je nastao problem. Bez obzira što ne studira, Albert je njemu dužan godinu dana alimentacije kada je momak bio treća ili četvrta godina srednje škole. Moje drugo dvoje dece koje imaju pravo izdržavanje nisu spomenuti u presudi. Albert nijednu priznanicu, nijedan dokaz nije doneo da je platio jedan jedini dinar. On ne plaća ćerki alimentaciju koja ima 12 godina od 6.000 dinara, je l' treba i dalje da pričam bilo šta? Ovo je presuda koja nije gotova. Postoji Viši sud, Apelacioni sud, žalbe. Ja sam se zaklela deci da ću terati Alberta do Strazbura, jer znam i moja deca znaju da je ono što mi govorimo istina. Dva različita veštaka su do dinara izveštačili iznos koji on duguje svojoj deci i pored togaje doneta oslobadajuća presuda", navodi bivša supruga fudbalera.

Jelena je imala poruku za bivšeg supruga.

"Treba da se stidi. Treba da ga je sramota svakog koraka koji načini na zemlji. Treba da ga bude sramota tri sunca koja ima kod kuće, a koji ne zna kako izgledaju. On se ne bori sa mnom, on se bori protiv svoje dece. Ja, hvala bogu, imam za sebe i za svoju decu. Treba da ga je stid sjajne dece koja su izašla na pravi put sa jednim roditeljem. Treba da se boji svoje savesti.. Ne treba da se plaši Višeg suda, Strazbura, treba da se plaši Božjeg suda. Deca neće umreti od gladi. On ne zna gde žive njegova deca, ona ne zna kako izgledaju. On je jedan monstrum. Ako si ti, dečko, oženjen, imaš drugi brak i drugo dete, ne briše se život pre toga. Gde bi ta deca završila da sam se ja ponela kao on? - pita Jelena.

Podsećamo, Treći osnovni sud u Boegradu doneo je presudu prema kojoj Albert Nad nije dužan da plaća alimentaciju najstarijem detetu Nemanji Nađu, kojeg je dobio u braku sa Jelenom. Kako se tada saznalo, sud nije poverovao bivšoj ženi i sinu na reč, izmedu ostalog i zato što su u parnici tvrdili da sin studira, a fakultet nikada nije upisao, već je samo aplicirao. Na osnovu tog upisa su dobili izvršnu ispravu kao da je redovan student, a nije imao pravo na izdrža vanje. Povodom svega pokušali smo da dobijemo komentar od Alberta, ali bezuspešno.

"Albert neće davati izjave dok se još neke stvari ne završe", poručila je Mirna Nad, sadašnja supruga sportiste.

