NENAD DRLJAN POSLE BUBAMARE IMA NOVE ŽRTVE! Beograđanka otkrila: Darin bivši kum je prevario mene i još 200 ljudi!

Pevačica je tada Cicka prijavila policiji, tvrdeći da je on zloupotrebio njenu ličnu kartu pomoću koje je kupio broj, kao i mobilni telefon, s kojeg je zatim slao eksplicitni sadržaj i poruke. Sa istom pričom juče se redakciji Kurira obratila i I. L. (ime i prezime poznato redakciji), koja tvrdi da ju je Drljan prevario za 600.000 dinara.



- Prevario me je Nenad Drljan, s kojim me je upoznao zajednički prijatelj. Uzela sam najskuplje telefone za njega, uz obećanje da će on sve da refundira, što nije učinio. Mobilni operateri su me tužili, njihova banka me je blokirala, zovu me da platim dugovanja i bezobrazno prete. Ne shvataju da sam prevarena. Drljan je 2016. na isti način prevario Daru. I ona je pominjala da je uzimao telefone na njenu ličnu kartu - kaže I. L., koja zbog sudskog procesa insistira na anonimnosti, i dodaje:



- Čula sam da je preko 200 ljudi naselo na istu priču. Otprilike 600.000 moram da platim. Obratila sam se policiji, oni tužilaštvu i rečeno mi je da će istraga potrajati. Mobi banka prijavila me je kreditnom birou. Ne mogu ni kod njih da uzmem kredit. Ušla sam naivno u tu priču - kaže I. L., koja je opisala kako je došlo do prevare.

- Drljan me je danima zvao da mu učinim uslugu, prvo u jednoj mobilnoj kući, pa u drugoj. U jednoj radnica nije htela da objasni da sam ušla u kredit kupovinom tih preskupih telefona, a primetila sam da se ona i Drljan poznaju. Možda je u dilu s menadžerima, koji su mu dozvolili da bez provere dovodi ljude i da svi uzimaju najskuplje telefone. Na taj način ubacuju ljude u njihovu banku. Meni je uzeo iz ruku ugovore, telefone i bankovnu karticu. Jedno vreme se javljao da će platiti račune tih operatera i odjednom prestao, ali čula sam da su ga ljudi viđali po Novom Sadu - završava I. L.

Dara u šoku ŽAO MI JE TIH LJUDI

Dara Bubamara se šokirala kada smo joj rekli da nije jedina žrtva bivšeg kuma: - Strašno! Šta da vam kažem, ne mogu da verujem. Žao mi je te žene i tih ljudi. Znam kroz koju agoniju su prošli.

Razočarala se Pomagala mu, a on je izdao DARA: CICKO JE PSIHIČKI POREMEĆEN

Dara Bubamara je 2016. prijavila kuma Nenada Drljana Cicka za prevaru. - Treba da ga bude sramota! Kad su svi od njega bežali kao da je šuga, ja sam bila uz njega. Nisam rekla da je on dao slike u javnost, ali jedan je od osumnjičenih. On je jedini koji je imao šifru mog telefona. On je iskompleksiran čovek, ceo grad zna da mi je dužan, čak je pozajmljivao pare od ljudi na moj konto. On je psihički poremećen. Bolje da ne kažem od koje bolesti se lečio, dala sam silne pare i bila uz njega tada. Prodavao je medijima moje slike. Nekad sam mu verovala, dala sam mu više od 100.000 evra na zajam - rekla je tada Dara.

