BEKVALČEVA PONOVO U BELOM, A POTPUNO SLOBODNA: Ovo je jedna vrsta kraja tom MUČENJU gde konačno mogu da UŽIVAM sa svojom DECOM!

Nataša Bekvalac stavila je tačku i formalno na brak sa Lukom Lazukićem, a pevačica je istakla da taj trenutak za nju predstavlja kraj mučenju.

"Svakako da je taj dan bio jako važan za mene iako formalan to je proces jedan koji je za mene bio jako naporan i stresan i svaki put bih imala užasan osećaj u stomaku. Ovo je jedna vrsta kraja tom mučenju gde konačlno mogu u miru da uživam sa svojom decom", izjavila je Bekvalčeva prisećajući svega što je remetilo u prethodnom periodu, a odnosilo se na nasilje koje je pretrpela od bivšeg supruga.

"Belo je zato što je čisto i zato što sluti na slobodu", prokomentarisala je Nataša Bekvalac svoj stajling, a onda i titulu Gej ikone koju je dobila:

foto: Printscreen/Ekskluzivno

"Zašto su mene odabrali, to morate da pitate one koji su to dodelili. Poruka je ono što ja živim! Ljubav i sloboda! To je ono što ja uvek podržavam i za šta se borim", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Kurir.rs, MV, Pink /Foto:

Kurir