STEFANU NIJE BILO TEŠKO DA NAPUSTI PORODIČNI DOM! A čim je otvorio vrata svog stana bilo je jasno i zašto: Pevač NIŠTA nije prepustio slučaju!

Stefan Živojinović istakao je kako mu nije bilo teško da napusti porodični dom, jer je navikao da živi sam u Americi. Iz tog razloga, pošto se vratio u Srbiju, sopstveni životni prostor uredio je prema ličnoj želji i meri, a majka Brena smatra da je energija njegovog doma baš kako i treba da bude.

U kuhinji se, kaže, najbolje snalazi, a i uživa u priređivanju sedeljki za svoje goste koji čak imaju i gde da prespavaju kad se "zaglavi" kod njega.

"Beki, mama, uvek gleda da li je dobra energija u stanu. Stvarno ima neku dušu ovaj dom, baš je kako treba", otkrio je on.

"Već sam navikao da živim sam u Americi i super je. Kad sam se vratio u Srbiju, koliko god da mi u kući imamo mesta i kvadrata, teže sam se prilagodio jer sam navikao na svoju privatnost. Uglavnom sam sve sam uređivao. Nisam previše detalja stavljao, nekako mi je to bacanje para. Meni je suština bitna, da ima neku lepu energiju. Društvo mi često dolazi, ima tu i još koja spavaća soba, pa ostane neko i da prespava", izjavio je Stefan, pa otkrio kako izgleda kada se okupi sa prijateljima:

"Pre neki dan smo se malo otvorili više, hteli smo da proslavimo što se okupilo društvo iz srednje škole, ne viđamo se često. Uzeli smo ostrige, kapesante, čak i jastoga. Eksperimentisao sam i uživao u tome i u druženju, mislim da je čovek bogat onoliko koliko ima prijatelja."

foto: Ana Paunković

"Ovo je meni najbitniji deo stana (kuhinja). Šta god da treba, uvek se dešava tu i u dnevnom boravku. Tu se klopa, družimo se. Sto je u obliku poker stola tako da smo kupili čipove i često organizujemo turnir u pokeru. Na stolu se jede, pa se igra poker. Tačno je oblik kao u kazinu", rekao je kroz osmeh, pa dodao:

"Organizujem dosta žurki i večera, postarao sam se da ima mesta za sve. Šta god da se organizuje je u dnevnoj sobi, koja je glavni deo stana. Nekako mi je slatko, pa ja svaki drugi dan tu legnem i da spavam. U spavaćoj sobi provodim najmanje vremena zapravo."

Sa terase iz Stefanovog stana se pruža fenomenalan pogled, a tu se često i roštilja.

"Pogled je jako bitan, i naravno, bitan je roštilj. Tako da ako se sprema nešto od mesa ili neka riba, to se radi ovde", rekao je pevač, pa progovorio i o spavaćoj sobi u kojoj ima i klavir.

"Nisam nešto vešt s njim, ali sam naučio da pratim sebe, tako da mi je to jedan od omiljenih hobija, ako mogu tako reći. Uživam, sviram, to je neki momenat vežbanja i opuštanja."

foto: Damir Dervišagić

Što se tiče čišćenja kuće i pranja veša, Stefan dodaje da mu fali iskusna ženska ruka.

"Trudim se maksimalno, ali fali neko ko je malo bolji i iskusniji u tome. Nije ovde nikad džumbus, ali treba mi pomoć, da neko dođe na 15 dana da detaljno počisti", ispričao je pevač, pa otkrio da je trenutno singl.

"Devojku nemam. Tražim nekog ko mi odgovara i ko je stvarno sa mnom. Treba da osetim da je to prirodno i da nije iz bilo kakve koristi, to je ono što mi zasmeta i na šta se ježim. Kapiram ja realnu stranu svega i moje pozicije, to je neka da kažem moja otežavajuća okolnost. Kad bude bila prava, predstaviću je i javnosti. Jako pazim na svoj imidž i na ugled, kada mi neka bude odgovarala i kada se budemo voleli, pokazaću je."

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Devišagić

Kurir