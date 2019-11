LUNU ĐOGANI STALNO PROZIVAJU ZBOG PROVOKATIVNE ODEĆE: Sada je otkrila kome prepušta svu MAŠTU! Ona je kriva što se ovako OBLAČI!

Lunu Đogani često prozivaju zbog stajlinga koje nosi na nastupima, a sada je otkrila ko joj pomaže u izboru odeće.

Otkako je postala pevačica, Luna je sve provokativnija, pa je neretko vidimo u provokativnim izdanjima.

"Mama je zadužena za moje kostime i kostime mojih igračica. Ona zamisli šta bi trebalo da nosimo i mi to iskopamo. Do detalja sve osmisli. Ne znam kako ona to nađe, obuče i mene i moje igračice i tu nema greške. Ja se skroz prepustim njoj", otkrila je Luna u emisiji "Maksimalno opušteno".

