UČESNICE RIJALITIJA UZIMAJU HLEB NAMA PEVAČICAMA: Ljupka Stević oplela po Luni Đogani, a onda priznala kada je zaradila NAJVIŠE LOVE!

Šta misliš o devojkama koje postanu pevačice nakon rijalitija?

- Uzimaju hleb nama pevačima, šta mogu da mislim. To će potrajati neko izvesno vreme i to će se ugasiti, jer rijaliti programi idu dalje, nove zvezde se rađaju, verovatno i nove muzičke zvezde se rađaju. To će možda trajati godinu dana i to se gasi. Da se ogradim u startu, ja Lunu Đogani volim, ona mi je toliko vrcava i privatno pustimo jedna drugoj poruku, da pohvalim njen rad, čestitala sam joj pobedu... sve to stavimo na stranu, ali generalno ako gledamo na celu scenu, ne podržavam je, mislim da je to kratkog daha i da neće opstati.

Ljupka je priznala i koji je bio najveći bakšiš koji je dobila.

- Najviše novca koliko je moja ekipa zaradila, u Italiji, uzeli smo nekih 150.000 evra bakšiša. Ali da se razumemo, tu je bilo sigurno 5, 6 zvezda koje su bile isplaćene iz tog bakšiša. Sav taj novac koji se uzme, ne deli se jednako, nego po principu "tebi ovoliko".

Pevačica je potom nastavila da priča na temu koja ju je veoma potresla. Radi se o ukradenom pištolju.

- Doživela sam traumu u životu nakon dueta sa Snup Dogom. Kada sam se vratila iz Amerike, vrlo brzo nakon toga meni su lopovi upali u stan. Ja sam tada bila u stanu, spavala sam u spavaćoj sobi. Oni su tada pokrali šta su uspeli, muzičku opremu... To sam nekako preživela. Ušli su kroz terasu. Tri dana nakon toga, ja sam svoj pištolj za koji imam dozvolu, stavila u noćni stočić iz straha za svoj život. Otišla sam na piće sa prijateljem i zadržala se pola sata, kada sam se vratila, otvorila sam vrata od stana i videla da su mi vrata od terase otvorena. U tom trenutku sam pomislila "Bože, budalo, ostavljaš vrata otvorena, a pre tri dana su ti obili stan". Tada sam spazila blatnjave tragove po stanu, izletela glavom bez obzira i tada sam primetila da mi nema pištolja. Morala sam da odem na razogovor u policiju i nakon moje izjavu videli da je taj pištolj ukraden. Prodala sam taj stan i ne živim na toj adresi duže od dve godine, nisam mogla da se prilagodim toj situaciji.

