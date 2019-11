NE ZNAM ODAKLE TOM SMRADU PRAVO DA PRIČA O MENI I MOJOJ ĆERKI! Ljubi Pantović pala klapna zbog Bojanića: Neka glumi žrtvu tamo u svom SELU!

Miloš Bojanić nedavno je istakao kako je Dalila Dragojević njegov najveći neprijatelj. Prisećajući se početka njihovog odnosa, potkačio je Aleksandru Subotić, ali i Ljubu Pantović koja mu to nije prećutala.

"Biljana od samog početka nije podržavala Dalilu i Dejana, a počela je da prihvata Aleksandru i Davida. Ja sam bio teški protivnik ponašanja Aleksandre i njene majke Ljube. To nikako nisam mogao da prihvatim, da bivša supruga bude sa nekim u inat mužu, a da ćerka bude sa nekim ko je krvni protivnik njenog oca", pričao je tada Miloš.

"Već je imao neke ispade, to su mi ljudi javili, da komentariše Aleksandru i mene. Što se toga tiče, ne znam odakle pravo tom smradu smrdljivom, koga se cela porodica odrekla, koliko ja znam i koliko pišu novine, da komentariše Aleksandru i mene. Ukoliko se nekada budemo našli u 'Zadruzi' zajedno, i te kako ću ga prokomentarisati i neće imati mira od mene. Znam dosta toga o njemu, mnogo je loš čovek. Mogu slobodno da kažem da je go*no jedno najobičnije. Tolika pi*ketina, koja je vređala moju unuku, pričao je da mi je unuka kopile, da su mi obe ćerke ku*ve i narkomanke, baš ću da ga pitam da mi to u lice ponovi, pa da vidim kako će da se provede. To što glumi žrtvu i misli da je namazan, to može u selu iz koga je došao. A pošto je sada u 'Zadruzi' i u gradu, a ne u svom selu, onda će da se provede kako se provode p*čke i seljačine kada dođu u grad", rekla je besna Ljuba, pa dodala:

"Kada je ušla Ermina, kada se započela priča u dvorištu da je on gazio mene, a Matora to nije znala, ona je odmah rekla da će da se distancira od njega zbog mene. A on je tada rekao: 'Ko je Ljuba?'. Kao, nema pojma o kome priča. A sada zna koja Ljuba kada treba da se pljuje... A znao je kada me je nazivao prostitutkom i moje ćerke, ne samo Aleksandru, već i Goranu. I Magdalenu, koja je tada imala 3 godine, nazivao ju je uvek kopiletom", istakla je ona.

