PRE MILJANINOG ABORTUSA ZA NJEGA SU GOVORILI DA JE OTAC: Fudbaler otkrio istinu o vezi sa Kulićevom!

Fudbalera Marka Radisavljevića povezivali su sa Miljanom Kulić, ali on negira da se bilo šta između njih desilo.

Spekulisalo se i da je on jedan od potencijalnih očeva jer je bio u kontaktu sa Miljanom u junu prošle godine, a sada se oglasio.

"Od svega ovog sto su novine objavljivale ništa nije tačno. Nisam bio sa njom, niti sam imao bilo šta sa njom. Stvarno nije u redu što su pojedine novine objavljivale takve gluposti. Do sada niko sem vas me nije pitao da li je to istina ili laž, samo su jednostavno objavljivali. Bio bih vam zahvalan ako bi ste objavili istinu, da tu apsolutno ničeg nije bilo. Imam devojku, u srećnoj sam vezi i glupo je pisati nešto tako", rekao je Radisavljević.

