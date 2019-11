SADETIN OSTAVIO EMINU JAHOVIĆ ZBOG TURSKE GLUMICE: Posle nekoliko meseci ju je molio da se pomire

Emina Jahović oprostila je svom dečku, turskom milijarderu Sadetinu Saranu, kada ju je pre nekoliko meseci ostavio zbog druge žene, glumice Jeliz Šar. Nakon kratke romanse s njom, biznismen je ponovo pokucao na vrata pevačice, a ona je pristala da se pomiri s njim!

Turski mediji bruje o ljubavi Emine i Sadetina, a često se pojavljuju novi detalji njihove veze. Sada je u njihovim medijima objavljena informacija da je Saran raskinuo s Jahovićevom zbog druge žene.

Poznato je da se ovaj par rastao krajem prošle godine, nakon nekoliko meseci zabavljanja, a razlog za to navodno su bile nepremostive razlike i različiti pogledi na budućnost. Emina je tada za srpske medije izjavila da više ne želi brak, što je biznismenu zasmetalo. Ipak, izgleda da je istina drugačija.

Eminina suparnica... Jeliz Šar foto: instagram

Bio zbunjen

Prema pisanju turskih portala, Sadetin je ostavio Eminu krajem prošle godine, i to zbog turske glumice Jeliz Šar.

- Potvrđeno je da je Saran imao aferu sa Jeliz. Između ostalog, to je razlog što je nakratko raskinuo sa Eminom. On je zaljubljen u Jahovićevu i voli je, ali je proradila hemija s glumicom. Kako nije hteo da vara Eminu, a i sam je bio zbunjen zbog svega što ga je snašlo, odlučio je da je ostavi kako bi razmislio o svemu. Tada je iskoristio priliku i smuvao se s Jeliz, s kojom je bio u tajnoj vezi nekoliko meseci - piše u turskim medijima.

Kako navode dalje, Jahovićeva je u tom periodu bila očajna.

Patila zbog raskida

- Emina je patila za Sadetinom, bilo joj je teško jer se zaljubila prvi put nakon razvoda od Mustafe Sandala. Kada je čula da ima drugu, bilo joj je još teže, ali nisam siguran da li je znala ko je u pitanju - tvrdi izvor blizak biznismenu za turske medije.

Kako kaže, Sadetin je ubrzo raskinuo sa glumicom, i preko prijatelja stavio do znanja bivšoj da je i dalje voli.

- Sadetin je tada poslao poruku Emini, čuli su se, videli i ona je rešila da mu da drugu šansu. Molio ju je da mu oprosti, da je zaljubljen samo u nju i da ni s jednom nema to što ima s njom. Sve u svemu, njih dvoje se mnogo vole, samo nekada ne ide baš sve glatko. Sada su srećni, uživaju u vezi i planiraju zajedničku budućnost - kaže izvor.

Podsetimo, Emina se prošle godine u junu razvela od Mustafe Sandala, s kojim je bila deset godina u braku i ima dvoje dece. Ubrzo nakon toga, ona je uplovila u vezu sa Sadetinom, ali su njih dvoje pokušali da sakriju vezu od očiju javnosti. Danas ne kriju da su zajedno, a Emina je čak objavljivala i snimke sa Saranom na Instagramu.

UTEŠIO SE MUSTAFA SA PLAVUŠOM foto: instagram Ni Eminin bivši muž Mustafa Sandal ne tuguje posle razvoda. On je pre nekoliko meseci uslikan u Turskoj sa misterioznom plavušom, s kojom se držao za ruku. Zanimljivo je što Mustafina nova izabranica nimalo ne liči na Eminu, a društvene mreže su se tada usijale od komentara. S druge strane, Jahovićeva nije želela da komentariše novu devojku bivšeg muža.

- Mustafa i ja smo samo prijatelji, tako da me ne dotiče s kim su ga fotografisali - izjavila je ona.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić Foto: Alekandar Jovanović Cile,Privatna Arhiva

