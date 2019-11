MOJ SIN IMA 18 GODINA I ZAVISNIK JE OD NARKOTIKA: Danijela je mnoge opčinila glasom, ali je njena POTRESNA PRIČA šokirala SRBIJU!

Danijela Todoriković pojavila se u jednom muzičkom takmičenju gde je opčinila sve glasom, ali i rastužila svojom životnom pričom.

Danijela ima 40 godina, a iza sebe ima dva braka i tri sina. Iz drugog braka ima dva sina, od kojih se jedan bori sa zavisnošću.

"Pozdravila bih sina Nikolu, on ima 18 godina. Ima bolest zavisnosti, narkotici su u pitanju, sedam godina se borimo sa njim. Već hvala Bogu, izlazimo, zajedničkim snagama", rekla je ona i dodala:

"Razredni mog starijer sina pitao me je: "Odakle ti ta energija, Danijela?". To me čini jačom. Sama sam i ne predajem se."

Danijela je priznala da srednju školu nije završila, kao i da bi volela, a takmičila se u "Nikad nije kasno".

