GAGI TREBA DA IZAĐE POGNUTE GLAVE ISPRED MENE: Đogani rekao da voli Kockarevu, a ona mu OPASNO ZAPUŠILA USTA! Oglasila se i Luna!

Gagi Đogani takmičio se na "Zadrugoviziji" gde je u žiriju bila Kristina Kija Kockar, a sada je pobednica prve sezone rijalitija iznela mišljenje o njemu.

Naime, Gagi je rekao kako mu Kija ništa nije skrivila i da je voli, zbog čega je Kockareva bila u šoku.

"Ne znam zašto bi on mene voleo. Ja ne volim licemerne ljude i ne volim kada ne govore ono što misle i kada se dela ne poklapaju sa rečima. To može da se radi samo ako, u mom slučaju, se dela ne poklapaju sa rečima u emotivnom smislu, ali to je opravdano jer je to srce. Ne znam zašto bi Gagi mene voleo, vidim da mu je bilo neprijatno, i treba da mu bude, i ja bih na njegovom mestu spustila glavu, ali ja sam se ponela kao profesionalac", izjavila je Kija i dodala:

"Ne želim da iznosim stvari koje su prošle, ja želim to da zaboravim, ne želim da bilo koga peckam niti šta, ja sam pohvalila da su bili dobri glumci, nisam imala šta drugo da kažem. Da sam htela da se svetim, svetila bih se odavno, ali nisam iz takve priče, u tome je razlika između mene i takvih ljudi. Ali ću uvek reći šta mislim o njima i naravno da mislim da i on i njegova porodica i dodaci, koliko ih ima, ko god je činio meni ružno, treba da izađe pognute glave ispred mene, naravno i Mirko Gavrić, za njega sam već rekla "kolo sreće se okreće", nikad ne znaš gde ćeš biti, nikome ne čini zlo jer nikad ne znaš gde možeš da se nađeš. Eto, to je moja poruka."

Luna Đogani je na svom Instagramu takože prokomentarisala nastup svog oca.

"Nisu ti dali da radiš ono što najbolje znaš, da vladaš scenom, ne mogu da ti ospore 25 godina uspeha, ali bilo je dovoljno da sediš za stolom i da osvojiš najbitniju nagradu", napisala je Luna na Instagramu.

