PERUĆICA POKLONIO ŽENI LJUBIMCA OD 15.OOO EVRA: Upakovao ga u 10 kutija, a onda je usledilo pravo IZNENAĐENJE! Voditeljka na SEDMOM NEBU!

Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus krunisali su svoju ljubav brakom, a pevač je voditeljki poklonio automobil čija se cena kreće oko 15.000 evra.

Mlada je bila oduševljena, a kako je sama rekla, nije to očekivala.

- Upakovao je ključ u desetak kutija. Od ogromne do najmanje i u toj najmanjoj je bio ključ. Baš se potrudio. Iznenadio me. To nisam očekivala – otkrila je Katarina.

- U pitanju je "X1" – rekla je Katarina za protal Nema zabranjenih i potom je otkrila koliko se Ljuba potrudio oko ovog iznenađenja.

foto: Kurir, Marija Dejanović

Kurir.rs, MV, Nemazabranjenih / Foto:

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir