PEVAČICA OPET OSTALA BEZ PARA: Bebi Dol pobegla iz stana! Četiri meseca nije plaćala kiriju!

Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, pobegla je iz stana na Vračaru u kojem je donedavno živela zato što nije četiri meseca platila kiriju i račune za struju i infostan, saznaje Kurir.

Nekada popularna pevačica, jedna od najvećih zvezda domaće muzike, već dugo ima finansijskih problema, iz kojih nikako ne može da se izvuče. Povremeno ima nastupe, ali je to nedovoljno za sve njene životne potrebe. Poslednjih pola godine posebno je kritična situacija jer je imala velike troškove, pa čak nije plaćala kiriju za stan, ni komunalije.

Muž bez primanja... Bebi Dol i Aleks Todorović foto: Privatna Arhiva

Molila za strpljenje

Izvor blizak Bebi rekao nam je da je zbog toga preko noći pobegla iz stana jer ju je bilo sramota da kaže vlasniku da nema novac za kiriju.

- Nije mu plaćala četiri meseca, a on ju je samo jednom pozvao i pitao šta se dešava. Ona mu je na to rekla da očekuje neki novac i zamolila ga da se strpi mesec - mesec i po dana, pa će mu tada dati sve zaostale kirije. Prošao je i taj rok, ona se više nije javljala. Čovek je pokušao da je dobije na telefon, međutim, Bebi je isključila mobilni. Kada je došao u stan, zatekao je sve prazno, pa je preko prijatelja uspeo da kontaktira s pevačicom. Ona je počela da plače, da mu se izvinjava, rekla je da ju je sramota, da nema novca, ali da će prvom prilikom da mu isplati sve - kaže naš izvor i dodaje:

- Mesečna stanarina za stan na Vračaru u kome je živela iznosio je 220 evra, što znači da mu ukupno duguje 880 evra. Plus 30.000 dinara ima za neplaćene račune. Vlasnik stana neće da je prijavi, niti da je tuži, jer veruje da će ona da mu plati dugovanje. On je svestan da Bebi zaista nema novca i da se ne bi ovajdio ako bi je tužio - kaže izvor.

Izbačena

Nije ovo prvi put da pevačica ima problema sa plaćanjem stana. I pre godinu i po dana imala je isti problem, s tim što tada nije stigla da pobegne, već ju je vlasnik stana izbacio. Ona je tada bila u rijalitiju, dok je u iznajmljenoj nekretnini boravio njen muž Aleks Todorović, ali on nema nikakva primanja s obzirom na to da nije zaposlen.

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević Foto: Damir Dervišagić

Kurir