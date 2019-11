DRAGANI MIRKOVIĆ NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO: Ivani Šašić pobeda na Prvom saboru narodne muzike Srbije

Dragana Mirković dobila je nagradu za životno delo. Pevačici je ovo prestižno priznanje uručeno u nedelju veče u studiju RTS na Prvom saboru narodne muzike Srbije.



- Kad su mi javili da su me kolege predložile za ovu prestižnu nagradu, bila sam počastvovana jer znam kojim je sve velikim umetnicima uručena u prošlosti, ali sam, sa druge strane, bila začuđena jer sam smatrala da je možda prerano za tako nešto. Ali rečeno mi je da su oni to jednoglasno usvojili, da je to nagrada za ono što sam učinila za našu muziku tokom svoje karijere, da nema nikakve veze s mojim godinama i, što se njih tiče, ovo veliko priznanje sam zaslužila i ranije - rekla je Dragana za Kurir i istakla da je izuzetno počastvovana.

Podrška

- Želim pre svega da zahvalim svojoj porodici, prijateljima i saradnicima koji su sve vreme moja podrška, kolegama iz SEMUS i sindikata, posebno predsedniku Dragiši Goluboviću, na čiji predlog sam ovu nagradu dobila, a najveću zahvalnost dugujem svojoj publici, bez koje nikad ne bih stigla tu gde jesam. Ovu nagradu smatram samo dodatnim podstrekom i obavezom da opravdam sve to poverenje i u godinama koje su preda mnom - zaključila je Mirkovićeva.

Inače, Prvi sabor narodne muzike Srbije okupio je brojne pevače i izazvao veliku pažnju domaćih medija, koji su ovaj festival okarakterisali kao povratak kvalitetnoj narodnoj muzici.

foto: Nemanja Nikolić

Prvu nagradu osvojila je Ivana Šašić s pesmom „Ja sam žena, nisam stena“, koju je napisao Hasan Dudić.

Veliki pomak

- Tokom prethodnih godina napravljen je veliki pomak u regulisanju i poboljšanju uslova rada muzičkih umetnika u Srbiji, a ovaj festival je podrška kvalitetnoj muzici, i to je nešto što ćemo nastaviti u budućnosti - rekao je predsednik SEMUS Dragiša Golubović.

Kurir.rs/Lj. S. Foto: Sonja Spasić

