OVDE JE NIKO NEĆE ZAKLATI: Biljana Dragojević iskreno o pomirenju sa Dalilom i Dejanom, evo šta misli da će se desiti posle RIJALITIJA!

Biljana Dragojević nije u kontaktu sa sinom Dejanom i snajkom Dalilom, pa je ona otkrila šta je pozadina tog sukoba i kako se oseća zbog toga.

Ona kaže da joj je najteže kada su praznici i kada njen sin nije tu.

"Kada je imao devojku pre Dalile isto je ta devojka bila prisutna sa nama i sve je nekako bilo lepo. Ne mogu da optužim Dalilu da je kriva za naš odnos jer je i ona više puta rekla da je govorila Dejanu da me pozove. Nekako sve se promenilo kada su se žene umešale, njih dvojica su počeli vezu sa dve ljute protivnice i moralo je da ode u smeru svađe. Preko bivšeg supruga sam sve znala kako je Dejanu u životu. Njegova izjava da ga nisam zvala dve godine da ga pitam da li ima za hleb, me je najviše pogodila. Ja udomim mačku, a kamoli da bih dete izbacila iz kuće. To mi je krivo i to me najviše pogađa", rekla je ona.

Biljana kaže da bi volela da se pomiri sa sinom i snajom.

"Može da dođe do toga i mislim da će mu pre ili kasnije "klinkuti" da dođe. Mi se nismo svađali, nego su oni samo zaćutali. Spremna sam da dođu oni kod mene. Ne bih načinila prvi korak, pre svega jer sam ja njegova majka i on je živeo do svoje 21. godine sa mnom. Ja sam neko ko razume i ko je spreman da popriča. Oni kad su počeli da prave kuću u Bosni, mi smo komunicirali, tako da to nije razlog. Ja ne znam šta je razlog da oni odu, ne osećam se krivom jer ne znam šta sam ja to njima uradila. Mislim da nije dovoljno zreo da bi rasuđivao o nekim stvarima", izjavila je Biljana.

Ona kaže da je Dejan tvrdoglav, pa misli da će joj se javiti posle rijalitija.

"Bilo mi je bitno samo da je on pročitao tu poruku. Isto to što kažu da su me zvali na rođendan, to nije bio poziv za rođendan. Ja sam htela da pošaljem poklon po bivšem suprugu, ali Dejan nije želeo poklon od mene. Onda je Dalila rekla: "Biljana može da dođe kod nas kad hoće, vrata su joj otvorena. Neće je ovde niko ubiti ni zaklati". Za mene to nije poziv za rođendan, pogotovo u ovoj situaciji kakva je. Mogla je da me pozove, pošalje poruku ili da kaže bivšem suprugu direktno "reci joj da dođe na rođendan", kaže Biljana i dodaje da se porodica srušila zbog rijalitija.

