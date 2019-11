ALEKSANDRA ODLAZILA KOD PECE DOK JE ŽIVELA U DAVIDOVOJ KUĆI?! Isplivali detalji iz privatnog života Subotićeve, sad je sve JASNO!

Biljana Dragojević i Aleksandra Subotić bile u dobrim odnosima nakon što je Aleksandra diskvalifikovana iz rijalitija.

Odmah nakon diskvalifikacije Subotićeva se uputila ka Davidovom domu, gde je Biljana čuvala njenu ćerku Magdalenu. Međutim, nakon njenog povratka u rijaliti, došlo je do sukoba između njih dve. Biljana je otkrila kakav je bio odnos porodice Subotić i Dragojević.

foto: Printscreen/Instagram

"Aleksandra i ja smo se dobro slagale, nismo imale nikakvih problema u odnosu. Kao što svi znate ja sam Magdalenu čuvala, vodila u vrtić i zaista sam je zavolela kao da je moja. Volela bih i sada da je vidim, drago mi je dete bez obzira na sve. To sa Davidom i Anom ja sam na početku mislila da je neka prolazna faza pošto su u zatvorenom prostoru, ali vremenom sam shvatila da tu zaista ima nečega. Aleksandra je sada ljuta na mene jer sam ja pisala svašta na Instagramu jer je ona ušla u rijaliti i dala sebi za pravo da priča stvari koje nisu istinite i nemaju veze sa ljubavlju između nje i Davida. Ona je izazvala takvu reakciju kod mene i sada nemamo nikakav kontakt. Ja bih sa njom i danas popila kafu i videla se, da ona nije pričala to što je pričala. To je mene udaljilo od nje i stavilo tačku na taj odnos", rekla je Biljana.

Davidova i Dejanova majka priznala je i da li je Aleksandra odlazila iz porodičnog doma kako bi se viđala sa sadašnjim dečkom Pecom dok je ona čuvala Magdalenu.

"Ona je izlazila povremeno, ali ja to mogu da shvatim jer je mlada devojka. Pretpostavljam da se viđala sa Pecom jer ga je upoznala tek kada je diskvalifikovana iz rijalitija", kaže Biljana.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir