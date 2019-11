KAO NA POČETKU KARIJERE: Brena opet diže noge! (FOTO)

Lepa Brena je definitivno žena od gume!

To što pevačica ume da uradi sa svojim nogama ne može svako. Otkako je prvi put davne 1982. godine podigla svoju dugu nogu za potrebe filma „Tesna koža“, da bi kasnije to redovno radila na koncertima, folkerka je, po svemu sudeći, u treningu do dana današnjeg.

foto: screenshot, Dragana Udovičić

Više, doduše, ne jaše Sašu Popovića!

foto: Sonja Spasić

Dobru formu Brena je pokazala i juče na konferenciji za novinare koju je organizovala povodom premijere nove pesme „Odiseja ljubavi“. Suvlasnica „Granda“ je na doručak s predstavnicima sedme sile došla kompletno sređena, ali to je nije sprečilo da se razgiba.

- Ajmo malo vežbica, da nam dan bude lep i uspešan. Ja vežbam svakodnevno, a posebno mi je drago što ću pred vama da uradim ono što najviše volim. Kad vam dan počne treningom, onda sve funkcioniše kako treba. Telo se pripremi za obaveze i sve ide lakše - rekla je pevačica i krenula da radi vežbe za glavu, struk, a kad je podigla nogu, svi su aplaudirali.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Lj.S/Foto: Sonja Spasić

Kurir