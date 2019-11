SIN STEVE SIMEUNOVIĆA BESAN NA NINOVU ĆERKU: Ona je lažov! NIJE HTELA da dođe ocu na sahranu?!

Saopštenje Sandre Rešić, u kojem je navela da joj prijatelji pokojnog oca Nina Rešića nisu dozvolili da dođe na njegovu sahranu, izazvalo je burnu reakciju kod ljudi koji su nekad bili bliski s preminulim pevačem.



Našoj redakciji javio se Stefan Simeunović, sin kompozitora Steve Simeunovića, koji je bio dugogodišnji prijatelj Rešića. Povredilo ga je, kaže, to što je Sandra izjavila kako njegova majka Ljiljana Simeunović njoj nije dozvolila da uđe u kola i da ide s njima na sahranu u Kozarsku Dubicu.

- Dotična gospođica Sandra Rešić iznela je niz laži o meni i mojoj majci Ljiljani, pa zato osećam moralnu obavezu da to prokomentarišem i predočim javnosti istinu. Kao prvo, laž je da su Sandri javili samo porukom da joj je otac umro. Čim smo saznali da je Nino umro, iste sekunde smo pozvali nju i njenu mamu i rekli im. Ponudili smo im da s nama idu autobusom do Bijeljine, pa da nas neko prebaci do Dubice jer i mi u to vreme nismo imali auto - priča Stefan i nastavlja:

- Sandra je došla uveče u Ninov stan, popila piće i Neša ju je te iste noći vratio kući. Sa istim tim Nešom, kojeg naziva potrčkom i lopovom, dogovorila se da ih prebaci na sahranu sutradan. Međutim, Sandra se nije ni pojavila tog jutra. Svi su je zvali na telefon da dođe, ona nije želela. Pored Neše, i gospodin Kajmaković ponudio joj je ide s njima ako želi, ali ona to nije htela. Barem 15 ljudi može da potvrdi moju priču, među njima su i Neša, Nermin, kao i gospodin Kajmaković, koji je obezbedio mojoj porodici prevoz do Dubice. Samim tim, postavljam pitanje kako je to moja majka mogla da odlučuje ko će ići na sahranu kad smo i mi bili bez auta.



Sin poznatog kompozitora je vrlo besan zbog Sandrinog poteza, ali je neće tužiti iz poštovanja prema pokojnom Ninu.

- Sramota je što dotična, umesto da gradi svoju karijeru kao lepa, mlada osoba na dobrim pesmama, pokušava da se opere lažima. Ako se prava istina sazna, Sandru neće oprati ni Dunav ni Sava. Zato bolje neka ćuti. Na sve to, bez trunke srama i stida pominje ljude koji su za Nina učinili mnogo više od rođene ćerke. Sramotno je na šta su sve ljudi spremni zarad jednog novinskog napisa. Jadno - zaključio je Stefan.



Kontaktirali smo i sa Sinišom Kajmakovićem. Njegova sekretarica nam je rekla da će mu preneti naše pitanje i da će nam se on javiti ako bude hteo da komentariše ovaj slučaj.

Sandrina verzija priče PONAŠALI SU SE PREMA MENI KAO DA SAM KOMŠINICA

Rešićeva je u utorak poslala dopis medijima povodom spekulacija o tome zbog čega se nije pojavila na sahrani svog oca Nina 2007. godine: - Ja sam oko šest sati ujutru otišla u očev stan, a tamo su već bili njegovi stričevi, Selim i njegova žena Ljerka, Leo i taj neki Neša, koji je bio Ninov potrčko. Isti taj Neša je čovek koji je pokrao sve stvari iz stana mog oca. Tu je bila i neka starija pevačica Branka. Oni su se prema meni ophodili kao da sam neka komšinica koja je došla tu da izjavi saučešće. I da, najvažnija osoba u tom stanu bila je ta neka Ljilja iz Šapca, koja je njemu za života i karijere navodno radila natalne karte. Raspravljali su se oko transporta na sahranu. U jednom trenutku, u šoku pitam ujaka: „Izvini, a kako ću ja do tamo da odem?“ Na to se javlja ta Ljilja, koja mi kaže: „Izvini, ali kod nas u autu nema mesta i stvarno ne znam šta da ti kažem“.

