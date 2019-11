DRLJAČA PEVAO NA OPERACIONOM STOLU! Velika ispovest pevača posle operacije: Sreća pa je sve otkriveno NA VREME!

Bora Drljača uspešno se oporavlja posle operacije debelog creva, koja je hitno obavljena pre dva dana u Urgentnom centru.



Pevaču je hirurškim putem odstranjen tumor, pa će se narednih nedelju dana lečiti na odeljenju, na kom je konstantno pod lekarskom kontrolom. Kada se probudio iz narkoze, osetio je potrebu da u ispovesti za Kurir ispriča kako je otkrio da ima tumor debelog creva i kako se u tom trenutku osećao.



- Hvala vam svima na brizi, interesovanju i pažnji. Ranije sam imao problema sa zdravljem, ali neću sad o tome. Bio sam dobro, radio sam, šetkao se, išao svuda. Nisam ni predosetio da sam bolestan, a kamoli da imam rak. Međutim, redovno idem na kontrole, pa sam nedavno mom prijatelju doktoru rekao: „Daj da uradimo skener ili magnetnu rezonancu, čisto da budem siguran da je sve u redu.“ Opa, bato! Nisam verovao kad mi je iščitao rezultate, prosto sam zanemeo. To je podmukla bolest koja ne boli. Ali ja sam se jako uplašio, nije mi bilo svejedno. Inače ne kmezim u životu, ali ovde nisam imao čvrst karakter i nisam rekao: „Ma, ko ga je*e“. Ozbiljno sam shvatio bolest i posledice. Doktor mi je objasnio da nema razloga za brigu, da će mi hirurškim putem odstraniti tumor i da ću biti kao nov. To me je malo oraspoložilo, iako sam govorio sebi: „Čoveče, da se nisi kontrolisao, bolest bi uzela maha za nekoliko godina i bio bi gotov.“ Sreća, pa je sve otkriveno na vreme, i to sasvim slučajno - kaže Bora za Kurir iz bolničke postelje.



Čim je Drljača stigao na odeljenje dan pre operacije, smešten je u sobu u kojoj je sam. Međutim, to ga nije sprečilo da zapeva u hodniku pacijentima i medicinskim radnicima.



- „Nema boljeg od Bore, alal vera, majstore“. To sam zapevao svima čim sam ušao u bolnicu. Treba ljudima smeha i veselja, ja sam samo pevao. I pre nego što su me odveli u operacionu salu, pevao sam tamo medicinskim sestrama, iako sam bio baš uplašen. Pesma leči svaku ranu, i moju će izlečiti - rekao je pevač.



Podsetimo, Bora je pre nepunih sedam godina operisao tumor levog bubrega, koji mu je odstranjen. On od tada redovno odlazi kod lekara, pa je tako i sada, sasvim slučajno, saznao da ima rak.

Era otkriva Borinu želju

ZAMOLIO ME JE DA NE PEVAM BEZ NJEGA! foto: Marina Lopičić Era Ojdanić se telefonom čuo sa svojim dugogodišnjim prijateljem Borom Drljačom veče pred operaciju. On je želeo da ga poseti prekjuče, ali bio je sprečen zbog poslovnih obaveza.

- Suze su mi krenule kada mi je saopštio da mu nije dobro i da je u pitanju debelo crevo. Bio je pun pozitive i to me raduje. Samo mi je rekao: „Ero moj, za nekoliko dana ću izaći iz bolnice i nastavićemo da pevamo. Nemoj nikako da snimaš novogodišnje programe bez mene, čekaj me.“ On mi ne dozvoljava da idem bez njega, to je naša tradicija i biće do kraja života - rekao je pevač za Kurir.

Kurir.rs/Marija Dejanović/Foto: Kurir, Marina Lopičić

Kurir