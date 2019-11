MARIJA ŠERIFOVIĆ I PSAJ ZAJEDNO NA SCENI? Svi zinuli kad su ih videli: Pao neviđeni MIKS! (FOTO)

Katarina Bogićević i Ivana Peters uspele su da spoje Mariju Šerifović i Psaja na sceni! U okviru šoua "Tvoje lice zvuči poznato" pod maskama napravile su neobičan miks njihovih velikih hitova pa raspametile fanove.

foto: Printscreen, Tvoje lice zvuči poznato

Prvo su izvele "Deo prošlosti" a onda i čuvenog Psajovog "Džentlmena", plešući poznati ples uz koji se njihao ceo svet.

Ovime su započele veče okršaja, kada će se svi učesnici lavovski boriti u duelima.

foto: Printscreen, Tvoje lice zvuči poznato

Na samom početku one su napravile veliki bum. Cela scena se tresla!

"Devojke su bile beskrepokrne! Ovo je bio duel u obliku dueta. Tako da je bio oksimoronski duel. Nadopunjavale ste jedna drugu, ali postojao je jedan oblik nadmetanja, ne može se reći da nije, i u pevačkom umeću i u scenskom umeću. Ono što je fantastično i što je baš bitno za ovu vrstu takmičenja to je da one u duetu ne smeju da naruše harmoniju scenske postavke i one to nisu učinile, i ostale su negde u tom domenu nadmetanja. Ja sam nadmetanje doživeo vrlo ozbiljno, i imam svog favorita za svaku pemsu. Pritom, imale su jako težak zadatak - to su dve različite dinamike, to su dve različite poetike, to su dva različita jezika, i pristupa pesmi i scenskom izvođenju, tako da im uopšte ne zavidim, a one su taj prelaz izvele sa takvom lakoćom, kao da je to nešto najnormalnije", poručio je Uroš iz žirija.

foto: Printscreen, Tvoje lice zvuči poznato

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen TLZP

Kurir