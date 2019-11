VIŠE ME NIKO NE PITA ZAŠTO SE NISAM UDALA: Minja Miletić važi za OPASNU DAMU, a sad otvorila dušu o LJUBAVNOM ŽIVOTU!

Minja Miletić važi za jednu od najatraktivnijih voditeljki, a priznaje da su muškarci ozbiljna tema za nju i da je privlače oni koji su komplikovani.

Voditeljka kaže da je slobodna, iako ljubavni život krije od drugih. Pre nekoliko meseci je proslavila 39. rođendan, a na pitanje da li joj roditelji i rodbina postavljaju pitanje kada će se udati, ona odgovara:

"Zašto se nisam udala, to me više niko ne pita. Ne znam zbog čega. Valjda su odustali. Nisam osoba koja veruje u brak. Možda me zbog toga i ne pitaju. Što se tiče emisije, često mi kažu: "Jesi morala tako, pa zašto si to pitala?”, a uvek je i ono klasično pitanje zašto sagovorniku nisi dala čašu vode, iako kažem da uvek dobiju. Oni imaju sugestije, zamerke, ali svi roditelji za svoje dete žele najbolje i teraju nas da budemo najbolji u svom poslu", kaže Minja.

Iako je mnogi, gledajući emisije koje radi, doživljavaju kao hladnu osobu, to Minji smeta jer sebe ne smatra za takvom.

"Sebe ne doživljavam kao čeličnu ledi. To se tako čini. Možda je to na televiziji, ali kada sam na partiju, nisam čelična", ističe ona.

Minja je nedavno odlučila da se ošiša na paž i tako iznenadi mnoge.

"Dugo mi je trebalo da skratim kosu i moram da priznam da sam zadovoljna svojom frizurom. Dobila sam sjajne komentare. Moj frizer me je godinama nagovarao da skratim kosu, a ja nisam bila spremna na promene. Meni je i centimetar teško padao, vikala sam: "Previše je". Onda sam jedan dan došla, ne znam šta mi je bilo, i rekla: "Hajde da skratimo i vidimo kako će da mi stoji". I baš sam zadovoljna. Je l' sada delujem opasnije?", rekla je Minja dodajući:

"Svaka žena treba da promeni nešto na sebi, u zavisnosti od osećaja. To je meni potpuno u redu."

Minja se trudi da uvek izgleda otmeno, ali ujedno i seksi kada je odabir kreacija u pitanju.

"Trudim se. Moj stil je, da kažem, sportska elegancija. Ne znam da li to postoji, da li je to pravilno, ali volim jednostavnost. To mi je jako bitno. Ne volim ništa šareno i cvetno jer mi to ne stoji. Najvažnije je da znate šta vam stoji. Naravno, ima promašaja, ali se trudim da budem jednostavna", iskrena je Minja.

