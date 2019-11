ŠOK INTERVJU! Miloš Bojanić: Dalila je bila prostitutka, menjala je muškarce kao čarape!

Miloš Bojanić pre dva dana privremeno je napustio „Zadrugu 3“ nakon mesec dana učešća.



Pevač je odmah po izlasku iz rijalitija otputovao u Ameriku radi potpisivanja određenih papira zbog zelene karte koju poseduje. To je bio i razlog odlaska iz rijalitija, a ne Dalila Dragojević, koju je nazvao vehabijom. Zbog toga je kažnjen dvonedeljnim honorarom.



Kao i pre deset godina, kada je pobedio u „Farmi“, Miloš je i ovog puta ostavio traga, kako svađama i provociranjem, tako i kvalitetnim radom. Pre nego što se ukrcao u avion za Ameriku, pevač je za Kurir osuo paljbu po nekim učesnicima, a otkrio je i kada se vraća u rijaliti i pod kojim uslovima.

- U tunelu sam na aerodromu u Cirihu. Svakih šest meseci moram da uđem u zemlju zbog potpisa.



U prethodnom rijalitiju ste kažnjeni zbog pominjanja Jevreja. Zar niste naučili na toj grešci, pa ste sad Dalilu nazvali vehabijom?

- Ja Dalilu uvredio na nacionalnoj osnovi?! Znate li šta znači vehabizam? To nije ni vera, ni nacija, već kriminalna radikalna islamska organizacija koju finansiraju arapske zemlje da se bore protiv džihada i hrišćanstva. Oni zloupotrebljavaju religiju radi ostvarivanja svojih ciljeva. Ne znam zašto se ona uvredila kada je poznato da su njen otac i stric bili vehabije, imate na internetu. I ona je sama ranije pričala, kada je plakala i glumila ucveljenu devojku. Vi treba da se obratite muftiji i on će vam dati pravo tumačenje. Oni se ograđuju od te organizacije, muslimani i Bošnjaci imaju velike probleme s njima. Samo ih ludaci podržavaju. Jeste li vi ludaci, pošto kažete da ja vređam na nacionalnoj osnovi?! Pa kako vas nije sramota da me osuđujete i stavljate u koš da sam ja šovinista?!



Mi vas ne osuđujemo.

- Ma jeste, ajde da vam poverujem.

Da li ste se uplašili Dalilinih pretnji?

- Bila je uverljiva kada mi je pretila vehabijama i stalno mi je govorila da ću živeti samo tri godine. Vi ne čujete šta mi je ona tiho govorila za stolom, nego samo ono naglas, onako drsko i bezobrazno. Zašto ću ja živeti samo tri godine?! Prstom mi je pred očima pretila.



Kakva je ona osoba?

- Ona? Pa sponzoruša koja se svojevremeno bavila prostitucijom po Švajcarskoj. Menjala je muškarce kao čarape. Ta Morenova pet godina u rijalitiju završava fakultet, uskoro će i da doktorira. Pa da li ste gledali „Parove“? Kako ono kaže: „Siđi, Mlađo, siđi, Mlađo“. Posle bio Dado, pa Mladen Vuletić. Mladen je na poligrafu rekao da je prostitutka. O čemu se tu radi? Pa ko koga za*ebava? Gledali ste njeno plakanje i objašnjavanje za porodicu, samo se pravite ludi.



Ko je najaljkaviji i najprljaviji učesnik „Zadruge“?

- Svi komplet! Prde, smrde... Smrdi vece, dnevni boravak, soba, ma svaka prostorija. Niko ne pere ništa. Da nije Cece Kitić, niko ne bi imao čist tanjir.



Hoćete li se vratiti?

- U utorak se vraćam iz Amerike. Izašao sam iz rijalitija privremeno, tako da svakako moram da se vratim. Međutim, hitno moram da se sastanem s vodećim ljudima, odnosno sa Željkom Mitrovićem, da porazgovaramo. Imaću drugačije zahteve, više neće biti pljuvanja, polivanja vodom. U suprotnom, neću učestvovati!



Jesu li tačni navodi Lepog Miće da vas je Lepa Brena razvela od prve supruge?

- Ma kakvi. To su gluposti i budalaštine. Zaboravi te priče. Mića nikad nije video moju bivšu ženu, nema on pojma. Mi smo se sporazumno razveli kao dve normalne osobe i normalno funkcionišemo s našom decom. O Milošu Bojaniću priča Lepi Mića, možeš misliti. Ma, ko je on uopšte, šta je on i gde je on?! Ali vama sigurno nema razlike između nas dvojice, mi smo vam isti.

Neprijatelj SAŠKA JE NA LEKOVIMA

Hoćete li se ikada pomiriti sa Saškom Karan? - Žena je na lekovima, nju ne treba dirati jer nije zdrava. Pije nešto za živce i stalno ima neke tikove, neartikulisane pokrete, skače. Žena je, bre, bolesna! Ja sam sumnjao tamo, a kada sam izašao iz „Zadruge“, saznao sam i neću da diram bolesnu osobu, neka se ludira sama bez mene. foto: Marina Lopičić

