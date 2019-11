BIVŠI MUŽ JOJ NIJE DAO DA VIDI SINA 10 GODINA: Tina Ivanović preživela pravu DRAMU, a ovako izgleda njen NASLEDNIK! (FOTO)

Tina Ivanović je u braku sa Zvezdanom Anđićem, sa kojim nema dece, a sa 17 godina rodila je sina Danijela Jankovića, kog godinama nije mogla da vidi zbog bivšeg muža.

Pevačica svog sina nije videla 10 godina, a kako kaže, nikada ga se nije odrekla.

foto: Damir Dervišagić

"Kada je trebalo da ga vidim, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvoljavali. Ne mogu ni sama nabrojati koliko sam puta otišla kolima do kuće u kojoj je živeo, čekala ispred i nadala se da ću ga videti. Jednom mi je to pošlo za rukom, otišla sam do kuće i on je vozio bicikl. Ja sam mu stavila novac u ruke i rekla da sam ja njegova mama. Sećam se i danas njegovog zbunjenog pogleda. Ubrzo nakon toga sam otišla u Nemačku da radim, odakle sam mu redovno slala alimentaciju", ispričala je jednom prilikom za "Hello".

Tina nije videla sina deceniju, a kada je porastao pevačica je stupila sa njim u kontakt i napokon su se videli. Od tada Tina sina viđa redovno o kojem i dalje finansijski brine.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Dragan Kadić

Kurir