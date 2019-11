IZNAJMITE BAKA PRASETA ZA 1.500 EVRA: Jutjuber postao zabavljač i na dečjim rođendanima

Bogdan Ilić, popularan kao Baka Prase, namirisao je ozbiljnu lovu u svom poslu, pa to maksimalno koristi. Osim što brzinski namiče novac od klikova na Jutjubu i od reklamiranja na Instagramu, Baka se bacio i na terenski posao, pa je postao zabavljač i na dečjim rođendanima, i to za vrlo visoku cenu.

Podelio majice

Naime, Ilić ima tarifu od čak 1.500 evra za samo pola sata druženja s mališanima. Naš izvor zatekao se na jednoj zabavi za najmlađe pa nam je prepričao za šta konkretno uzima novac najpoznatiji domaći Jutjuber.

- Bili smo na rođendanu na kome se Baka Prase pojavio na oko pola sata. Malo smo se začudili, ali nas je još više frapirala činjenica kada smo čuli koliko je plaćen. On je s decom pričao, šalio se, prosipao neke svoje fazone, a onda im je podelio svoje majice. I to je koštalo 1.500 evra! - priča šokirano izvor Kurira.

On dodaje da su deca, koja su inače petaci, bila oduševljena.

- Deci je on sada uzor, iako u svojim klipovima mnogo psuje i ima svađalački ton - imao je primedbu ovaj roditelj. Međutim, psovke nisu jedine koje Baka Prase prodaje omladini za velike pare. On se posvetio i te kako materijalnim stvarima, za koje, doduše, tvrdi da mu navodno nisu važne. Ipak, deca u tim klipovima slušaju Ilića kako je „novi ‘porše’ bruka“, vide bezbroj skupih patika koje menja, novi ‘roleks’ sat, pa čak i sam novac koji zna da snimi i javno objavi.

Prate ga u stopu... Baka Prase okružen obožavaocima foto: Kurir

Baka Prase, inače, posećuje i javne događaje na poziv organizatora. Njega fanovi mogu videti po tržnim centrima, na festivalima i drugim programima, što takođe debelo naplaćuje. Njegov honorar za dolazak na događaj u jedan poznati tržni centar, gde se često odvijaju javna okupljanja, poslednji put bio je čak 2.000 evra za sat vremena, saznaje Kurir od izvora bliskog organizatorima.

Navala fanova

- On je od tog svog glupiranja napravio ozbiljan biznis. Zarađuje daleko više od svojih vršnjaka i time se hvali. Ali deca ga vole i čula sam da gde god da se pojavi bude nekada i na stotine njegovih fanova - završava naš izvor.

TARIFE JAVNIH LIČNOSTI Najskuplja Severina - uzima 13.000 evra foto: Kurir

Mnoge javne ličnosti uzimaju pozamašan honorar za pojavljivanje na nekom događaju, a cenovnik je raznovrstan. Primera radi, Severina Kojić, tvrde izvori, pojavljivanje na događaju važnom nekoj kompaniji naplati 13.000 evra. Kija Kockar je posle pobede u „Zadruzi“ imala honorar od 5.000 evra, a Nives Celzijus je jedina javno priznala da uzima novac za svoja pojavljivanja. Ona je rekla da je, dok je bila u braku sa fudbalerom Dinom Prpićem, uzimala 4.000 evra za pola sata. Izvori tvrde da Sara Jo dobija 1.000 evra, Soraja je uzimala 500, Stanija 300, Aleksandar Radoičić 500 evra.

Kurir.rs/Nevena Mijušković Foto: Ana Paunković

Kurir