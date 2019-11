PROGOVORILE PORODICE OBA FUDBALERA SA KOJIMA JE SOFIJA BILA: Lukin otac prihvata svaku, pa i SOFIJU, a Ljajićev stric nema pojma ko je MANEKENKA!

Dvomesečna veza Sofije Milošević i Luke Jovića zapala je u prvu ozbiljnu krizu, zbog čega se u jednom periodu nisu pratili ni na Instagramu.

Manekenka je za jedan nedeljnik priznala da je zaljubljena u fudbalera i dotakla se njegove veze s bivšom devojkom Anđelom Matijašević, s kojim ima sina Davida, što je njemu zasmetalo. Tada je nastao haos, pa se navodno nisu ni viđali, iako je on boravio u Beogradu nekoliko dana. Ona na sve moguće načine pokušava da se pomiri s njim, a adut joj je što je i fudbalerov otac Milan Jović podržao njihovu vezu. Bez obzira na njenu burnu prošlost i ljubavne veze s Jovićevim kolegama, on ju je prihvatio kao izabranicu svog sina.

- Ne bih mnogo komentarisao to pitanje. Nemam običaj da dajem izjave tog tipa, ali kad me već pitate, red je da vas ispoštujem - ljubazno nam je rekao Milan i pohvalio svog sina.



- Nikada se sinu nisam mešao u ljubavni život, pa ne bih ni sada. Od mene uvek ima podršku, kako za njegovu profesionalnu karijeru, tako i za ljubav. On je pametan dečko, odlično zna šta radi i nikada ne pravi greške i promašaje u životu. Uvek ume da izabere. Kome se sviđa, sviđa mu se, kome se ne sviđa, ne mora ni da mu se sviđa. Svako ima svoj ukus, kao i pravo da misli šta hoće. Ja ne sumnjam u svog sina. Svako svoje hvali, ali ja se zaista ponosim njime - kaže Jović.

Milan tvrdi da nisu tačne spekulacije da fudbaler ne viđa devetomesečnog sina Davida, kojeg je dobio u vanbračnoj vezi s Anđelom Manitašević.



- Ma to nema veze sa istinom, sin mu je na prvom mestu. Svakodnevno ga zove, viđa ga kad god ima priliku za to. Pa on mu je sve na svetu. Nije zato što je moj sin, ali zaista je dobar dečko. Ima dobru dušu i pomaže svima. On je srećan kada su njegovi bliski ljudi srećni. Kao roditelj sam preponosan na njega, pa čak i naši meštani se ponose njime. Oni koji za njega imaju neke loše reči nisu mu ni do kolena, verujte mi na reč - završava Lukin otac za Kurir Stars.

Za razliku od porodice Jović, Ljajići kažu da ne znaju ko je Sofija Milošević, s kojom se Adem zabavljao čak tri godine. Mi smo pozvali fudbalerovog oca, ali se javio njegov brat, Ademov stric Sahmir Ljajić.



- Ko je to? Kako? Koja Sofija? Prvi put čujem. Ja stvarno ne znam o kome pričate. Ovde Ademov stric, ne otac. Čovek je promenio broj telefona baš zbog vas novinara, ne želi kontakt, pa sad ja koristim taj broj, ali ne želim ni ja kontakt s vama. Jedino mogu da vas ugostim u restoranu u Novom Pazaru. Ja zaista i ne znam o kojoj devojci pričate. Nikada mi je niko nije pomenuo, niti sam ih video zajedno. A Adem retko dolazi ovde zbog obaveza - rekao je Ljajićev stric.

