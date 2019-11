ACO PEJOVIĆ PRIZNAO DA SKORO MESEC DANA NE PIJE: Pevač se odrekao POROKA, ali jednu stvar ne može da IZBACI!

Aco Pejović otvoreno je govorio o svojim porocima, a jednu stvar prestao je da radi.

Pevača su pitali da kada bi morao da se odrekne jednog poroka, koji bi to bio, a on je imao spreman odgovor.

"Trenutno sam se odrekao pića. Ne pijem već nekih 23, 24 dana. Tompuse sam ostavio lagano, mada nisam rekao da neću nikad više. Ja sam davno završio sa cigaretama. Ja sam pre sedam, osam godina počeo sa tompusima, meni to jako prija posle ručka uz čašu vina, to mi jako prija. To je stvar ličnog izbora i uživanja", rekao je Aco Pejović u emisiji "Ami Dži šou".

