UZIMALA JE 5.000 € PO NASTUPU, A GAGI ŽIVI KAO MIŠ! Anabela okrivila Đoleta zbog PROPALE karijere, a on joj ovako ZAPUŠIO USTA!

Anabela Atijas okrivila je Đoleta Đoganija za raspadanje grupe "Fanki Dži", a on joj je sada odgovorio.

Pevačica je rekla da je Gagi sve vreme slušao brata, kao da je ona dobijala 100 evra po nastupu, pa i da treba da napusti stan ako izađe iz grupe.

Đole je sve to demantovao.

"Kako da ne, kriv sam što su se Gagi i Anabela razveli, kao i zbog svega što se desilo. Ona je osoba kojoj treba pomoć, treba sa nekim da popriča, da je neko usmeri i posavetuje. Ko je uopšte nekada imao ugovor? Ta priča o razvodu i ugovoru od 100 evra za nju po jednom nastupu, to su čiste nebuloze. Kakvih 100 evra, kakvi bakrači! Gde je taj ugovor za koji prvi put čujem, neka ga pokaže? Stan koji ima više od 80 kvadrata Gagi je ostavio njoj, zbog dece. On živi kao miš tamo iza pijace, a njoj je dao stan, eto kakav je on. I nakon rastanka ona je nastavila da bude "Fanki dži", da peva te pesme i dalje, a ne Gagi koji je bio lider. On je bio lider grupe, a ona pevačica, koja je, nažalost, postala supruga i koja je uzela imovinu i posao. Uzimala je po 4.000, 5.000 evra po nastupu. Zato je Gagi propao i sada je u "Zadruzi", izjavio je Gagi.

On je zatim ispričao i da je nakon Anabelinog i Gagijevog razvoda seo sa njima kako bi ih posavetovao da ne odustanu od karijere i dogovore se kako će deliti zaradu.

"Kada su se razveli, oboje sam ih pozvao da se nađemo uz kaficu i porazgovaramo o svemu. Rekao sam: "Ljudi, ja sam se razveo od Slađe i bilo je svašta. Ne iznosite ružno jedno o drugome u javnost, čuvajte svoju privatnost. Podelite posao lepo i nastavite, nemojte da posao trpi." Gagi je tada tražio da nastave da rade, a da zaradu dele po pola. Anabela se sa tim nije složila, a ja sam je podržao. Rekao sam da se zarada deli 60:40 ili čak 70:30, u njenu korist. Predložio sam tako jer ona ide na nastupe, a Gagi je menadžer", poručio je on i dodao:

"Sve ovo Anabela radi jer joj je krivo što smo se Vesna i ja ogradili od Luninog ponašanja u "Zadruzi". Rekli smo da je preterala i da to nema smisla, ali da je ona naša, nismo je se odrekli, ja sam njen stric. Ona je ušla kao Luna Đogani, sa našim prezimenom, koje je brend.

