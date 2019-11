LJUBAV NE ZNA ZA GODINE I NEMA PRAVILA: Dajana Paunović progovorila o emotivnom životu i UDAJI POSLE RAZVODA!

Dajana Paunović nije izgubila veru u ljubav posle razvoda, a kako kaže, papir ništa ne garantuje.

Voditeljka je priznala da ne zna da li bi se ponovo udala.

foto: Printscreen Instagram

"Ako me pitate da li bih se ponovo udala, ne znam, jer mislim da papir ništa ne garantuje, možete voleti doživotno i bez potpisa na papiru. Ako me pitate da li je prepreka razlika u godinama između muškarca i žene, reći ću vam - ne. Ljubav ne zna za godine, ljubav nema pravila. Nije dokazana idealna starosna granica. Sve je to individualno, ne postoji matematička formula", rekla je ona.

"Svaka veza ima svoje izazove i prepreke. Da postoji formula za idealnu ljubav, ljudi se ne bi rastajali. Danas razlika u godinama nije tabu tema. Imamo mnogo primera kod nas, ali i u svetu, gde parovi sa velikom razlikom u godinama funkcionišu. Donald Tramp je od svoje supruge Melanije stariji 24 godine. Prva dama Francuske Bridžit Makron starija je od svog supruga četvrt veka... U svakom ljubavnom odnosu ima oscilacija - neretko dolazi do prekretnice i tada sami biramo kojim putem ćemo ići. Ukoliko ljubavi ima, teški životni momenti će vezu ojačati i učiniti je kvalitetnijom. Ako ne, treba se truditi da se sačuvaju lepe uspomene i sećanja kao i momenti na nekoga ko vam je u životu znacio. Najvažnije je da ljudi budu slični i da imaju iste sisteme vrednosti, važno je da budu slične prirode i temperamenta", zaključila je Dajana.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Nemanja Nikolić

