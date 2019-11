MARIJA JE ABORTIRALA MUŠKO DETE, PA ME BOG KAZNIO SA 3 ĆERKE: Siniša Kulić ŠOKIRAO NACIJU, ni ženu nije poštedeo!

Otac rijaliti zvezde Miljane Kulić, Siniša Kulić pričao je o tome kako je njegova žena išla na abortus, a onda dodao nešto što je šokiralo Srbiju.

"Marija je bila na kiretaži još dok smo se zabavljali. Abortirala je muško dete, zato smo posle dobili tri ćerke. Tako me je Bog kaznio jer sam ja zapravo oduvek hteo sina", priča Siniša.



On smatra da njegova ćerka Miljana nije pogrešila kad je odmah nakon abortusa upražnjavala seks s Lazarom Čolićem Zolom:

"Moj drug lekar, koji je radio Miljani kiretažu, rekao je da ona zapravo sme da ima odnose! Marija ga je molila da kaže Miljani kako ne sme mesec dana da ima seks, ali on to nije učinio. Rekao je da može odmah jer "tako kaže medicina". Ja sam ubeđen da je ona imala seks sa Zolom iz inata majci, jer zna da je to nervira. Iskreno, voleo bih da Miljana više završi sa njim, ali ona mene ne sluša. Ako nastavi sa njim, šta ja tu mogu... Mene nije pitala ni kada je započela vezu. Ukoliko se Miljana bude udavala za Zolu u "Zadruzi", ja neću da odem na to venčanje, a neće ni Marija, sigurno!"

Siniša tvrdi da je i Dalila Dragojević takođe išla na kiretažu i da nema pravo da napada Miljanu.

"Dalila je abortirala dok je bila udata za nekog tipa romske nacionalnosti. Ona tvrdi da se to nije desilo, a svi mi znamo da jeste. O Dalili se sve zna, džabe prodaje moral. Ja sam čuo da je njena majka zbog svega završila u ludnici", kaže Kulić.

Siniša kaže da se ne čuje sa Bosom, majkom svog budućeg zeta Zole.

"Niti me je zvala, niti ja želim kontakt s njom. Nema potrebe za tim. Oni su sirotinja i ona gleda na sve načine da izvuče sina iz toga", tvrdi Kulić.

Siniša Kulić tvrdi da je njegova ćerka dobila najviše batina u rijalitiju:

"Miljanu su svi tukli! Dalila Dragojević je ušla u "Zadrugu" zbog Miljane. Prvo je moju ćerku udarila Dalila, pa Jelena Krunić, Matora, Jelena Golubović, Teodora Radojčić... Sve one su se kačile za moju ćerku i zato su postale poznate."

