SANJA MALETIĆ POSLE LAŽNE VESTI O NJENOJ SMRTI REŠILA: To nije šala! Slučaj ću prijaviti POLICIJI!

Sanja Maletić nimalo nije ostala imuna na lažnu vest o njenoj smrti. Malo nakon drame naglasila je da takve stvari nikako nisu za šalu, te da će slučaj prijaviti policiji.

"Dokle više! Zaišta nema smisla! Naravno da sam potresena, ko ne bi bio. Da vas sahrane živu, to je van svake pameti. Shvatam da je ljudima dosadno i vidim da je neko napravio lažan profil Đanija i to objavio. Mogao je neko napraviti profil i objaviti da je bilo ko drugi pronađen mrtav, ali to nije šala! Ovo je mnogo potreslo moju majku, moju sestru, moje prijateljice koje su u blagoslovenom stanju. Zaista nemam reči za ovakve stvari! Slučaj ću prijaviti policiji i nadležni organi će se pozabaviti ovim, jer ovakvim stvarima treba stati na put. Zaista sam van sebe, pored svih svojih svakodnevnih problema još treba i ovim da se bavim. Živa sam, zdrava sam, to je sve što imam da vam kažem sad u ovom trenutku", rekla je ona.

