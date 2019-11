NIJE NAIVNO, NEĆE RADITI: Mlađa drugarica Bore Drljače otkrila kako se pevač zaista oseća posle OPERACIJE!

Znatno mlađa prijateljica Bore Drljače, Svetlana Tomić Cana kaže da stanje pevača nije naivno posle operacije.

Bora tvrdi da se odlično drži, a Cana je priznala šta Bora neće smeti da radi.

foto: Marina Lopičić

"Ja sam danas bila kod Bore, on je dobro, dobro je podneo operaciju. Operacija je prošla uspešno, ima dobrog doktora, on je ustao iz kreveta, on mozda čak i u ponedeljak izađe iz bolnice. Savetujemo mu da ostane tamo ipak još desetak dana jer u bolnici ima neophodnu negu. Treba da mu skinu konce, rana lepo zarasta. Počeo je da jede danas, ustao je iz kreveta", kaže ona i dodaje da je Bora samo hteo da ode na kontrolu bubrega.

"On jednom godišnje ide na kontrolu, otišao je na kontrolu bubrega, budući da mu je ranije zbog tumora odstranjen jedan bubreg, bio je na skeneru i ustanovili su mu tumor na debelom crevu. Nije naivno to, ali nije ni strašno. On jedva funkcioniše sada, neće raditi, zvali su ga na nastupe, ali on ne želi da nastupa, ići će samo na snimanja novogodišnjih programa."

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir