ŽIVIM ZA TAJ OSEĆAJ: Dušica Jakovljević oduvala 39. svećica, a poruka koju je posvetila sinu Ognjenu i ćerki Anđeli će vas ODUŠEVITI! (FOTO)

Dušica Jakovljević napunila je 39 godina, a rođendan su joj prvi čestitali njena deca - ćerka Anđela i sin Ognjen.

Oni su voditeljku iznenadili rođendanskom tortom, a Dušica im je posvetila emotivnu poruku.

"Postoje stvari koje su neprocenjive. Od tih stvari živim. Taj osećaj dišem. Od tih niti sam satkana, kao i oni čije je tkanje uz moje napravilo prelepi zivotni ćilim. Na tom ćilimu ja letim kroz ovaj život! Tu nema više mesta za moljce, za one koji ne veruju u let, za one koji nemaju srce i maštu deteta. Nema mesta ni za one koji moj ćilim paraju, koji se boje letenja i visine. Ali ima mesta za sve one koji su došli da ostanu i da svojim nitima moj ćilim učine lepšim i jačim! Hvala vam svima koji me u ovim godinama činite najmlađom tridesetdevetogodišnjakinjom na svetu! Život je lep", poručila je voditeljka, koja je s osmehom na licu napravila rođendanski selfi s decom.

