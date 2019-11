SAMO U TRAVELLAND-U LETO NE PRESTAJE

Niste ljubitelj zime i stalno maštate o izležavanju na nekoj dalekoj peščanoj plaži? Sa „Travelland“-om je i to moguće! Samo za Vas su spremne odlične last minute, kao i first minute ponude za prelepe egzotične destinacije!

Katar je zemlja koja se munjeviom brzinom razvila od ribarskog seoceta do mesta u kome živi luksuz. Doha je njena prestonica i autentična pustinjska oaza koja se ističe svojim nepreglednim pustinjskim predelima ukombinovanim sa futurističkim elementima. Može se pohvaliti svojom blistavom arhitekturom, kako bogatim tržnim centrima, tako i brojnim muzejima. Prelepe peščane plaže i prozirno čisto, toplo more upotpunjuju ovu neobičnu sliku. Iskoristite first minute ponude i 5 dana u Dohi provedite po ceni od 499€!

Svetlucavi Dubai je grad luksuza i kontrasta koji očarava svojim dugim peščanim plažama i pejzažima prošaranim čudesnim neboderima, među kojima su najpoznatiji Burj Al Arab i Burj Khalifa. Najneobičniji parkovi, magične fontane i prelepi spomenici takođe su nešto što se mora videti. U magičnom Dubaiju 5 dana možete provesti po ceni od 469€!

Tekila, sombrero, kaktusi i čili – prve su asocijacije na zavodljivi i hedonistički Meksiko. Kankun je njegovo najpopularnije turističko odredište, savršeno za opuštajući odmor, ali i noćne izlaske. Nešto južnije nalazi se drugo popularno letovalište - Playa del Carmen, poznato po luksuznim hotelima. Još južnije je Tulum, koji poseduje verovatno najlepšu plažu u celom Meksiku. Za Meksiko su aktuelni odlični popusti, a ako se odlučite za put u Kankun 11.12. možete uživati 12 dana po ceni od 1350€!

Bali je tropski dragulj Azije. Ovo inspirativno, magično ostrvo prošarano je netaknutim pejzažima, vulkanima, smaragdno-zelenim pirinčanim terasama i bujnim tropskim šumama koje odišu mirom i pružaju neiscrpan izvor energije. Tradicija i duhovnost gostoljubivih i nasmejanih meštana, jedinstvena kultura i način života zasigurno će zadiviti svakoga ko poseti ovaj, po mišljenju mnogih, raj na zemlji. Posetite Bali po ceni već od 765€ za 11 dana!

Između Atlantskog okeana, Karipskog mora i Meksičkog zaliva nalazi se najveće karipsko ostrvo – Kuba. Atmosfera davnih vremena prožeta sa modernim, impresivna kolonijalna arhitektura i prelepe peščane plaže učiniće Vaš odmor savršenim, a ukusi ruma, koktela i tobaka učiniće svaki trenutak nezaboravnim. Za putovanja na Kubu aktuelni su popusti do 20%, a cene se kreću već od 1520€ po osobi!

Tajland je zemlja hramova, ukusne hrane i nasmejanih ljudi; zemlja neobičnih kontrasta i spojeva - budizma i urbanog života, egzotičnih plaža na jugu i džungli na severu, ludog noćnog života i romantičnih zalazaka sunca. Bangkok je njena prestonica i jedna od najprivlačnijih prestonica čitave Azije, poznata i kao grad koji nikad ne spava. Najposećenije ostrvo Tajlanda, Puket, krase prelepi hoteli, marine, ali i plantaže kokosa, banana i ananasa. Iskoristite sjajne first minute ponude i popust do 100€!

