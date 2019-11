ŠOK! ČOLA NAPUSTIO MUZIKU DA BI RAZVLAČIO KABLOVE! Najveća balkanska zvezda PRVI PUT O NEVEROVATNIM detaljima iz PRIVATNOG ŽIVOTA!

Najbolji regionalni pevač svih vremena gostovao je u emisiji Olivere Kovačević, kada je otkrio mnoge manje poznate detalje iz svog života. Jedan od njih, koja je iznenadila i samu urednicu zabavnog programa RTS, jeste da je Čola napravio pauzu u muzici i bavio se biznisom koji nema veze s njegovom profesijom.



Dvojnici



- Bio sam mali privrednik. U tom momentu, posle prvog albuma „Ti si mi u krvi“, bila je jedna pauza koja se stvorila, jer u životu dođe do nekog zasićenja. Ljudi promene profesiju, rade svašta. Na nagovor nekog mog ortaka iz Zagreba, odem tamo i napravimo neki PTT program za poštu - počeo je Čola, a Olivera je iznenađeno rekla:

- Sećate se dvojnika telefona? Kada sam čula da se Zdravko Čolić bavio telefonskim dvojnicima, to mi je bilo zaista iznenađenje - rekla je ona.



Čola je potom rešio da detaljno objasni od čega se sastojao njegov posao.

- To je bio zaista jedan opširan program u koji smo se mi uključili s drugim kooperantima. Tu su bile i neke kablovske glave koje se kače na stubove. Sada je to drugačije, druga vrsta tehnologije. Onda je to bilo - oni dvojnici koji razvode ljude po kućama, kablovske kutije koje razvode stanare. To smo mi radili. Bio je to odličan posao. Ali mi smo uvek kasnili jednu notu za drugima. Prosto, muzika mi je govorila: „Nisi ti za to, vrati se ovamo“ - rekao je on kroz smeh.



Ipak, Čola dodaje da je mogao lepo da zaradi tokom te četiri godine bavljenja privredom.

- Ali dobro, ne kažem da nije bilo, od četiri godine, bilo je čak i dobrih prihoda. Napravili smo kasnije i u Splitu, u dva sela, proizvodni program. Pred rat je sve to puklo. Ja sam se pre tog nesrećnog rata vratio u Sarajevo. Nisam hteo time više da se bavim. A za to je delom zaslužan i Goran Bregović. S njim sam odmah krenuo da radim na albumu - rekao je pevač.

Osim toga, Zdravko je pričao i anegdote sa svojih početaka, a posebno mu je drag Opatijski festival 1973, koji ga je poslao na Evroviziju.

- Meni su tada cimeri bili Bodo Kovačević i Davorin Popović. Oni izađu uveče u grad, a ja sam tada već bio u polufinalu i prikazali su me kao potencijalnog pobednika. Zbog toga nisam išao da pijem ili u riblje restorane, a u Opatiji je bilo prelepo, more, šetnja. Otkako sam postao favorit, ležao sam u krevetu pokriven do grla i nisam mogao da spavam. Pijem čajeve, ćutim, tišina. I dođe Bodo jednom i pita me: „Čoloviću, je l’ spavaš?“ A ja kažem: „Ne spavam.“ Nisam mogao da zaspim od treme (smeh) - rekao je on i dobio aplauz.



I pobeda na tom festivalu, kada je izveo pesmu „Gori vatra“, bila je zanimljiva.



Evrovizija



- Svi izvođači u kuhinji stoje napeto, pitaju ko je pobednik. Dolazi direktor Opatijskog festivala Vanja Lisak i svi pevači čekaju da čuju, a on uzme šibicu i zapali je i svi kažu: „Gori vatra.“ Tom pesmom sam predstavljao Evroviziju, ali ta pesma nije za taj festival. Pesma Evrovizije nije više što je nekad bila. Nekada je imala odlične pesme, sada je to više cirkus.

Svetska faca SUSRET SA DŽEGEROM

Kada sam potpisao ugovor sa kućom „Vorner braders“, bili smo na nekoj konvenciji. Ispričao sam Miku Džegeru kako smo mi nekoliko godina pre toga u Baošićima zagradili deo ulice za njegov rođendan, jer smo bili fanovi Rolingstonsa. Ja sam pevao na dve žice njegovu pesmu, imao sam četiri, ali dve su pukle. Kada sam mu to ispričao, čovek je bio oduševljen, nije verovao da mi sviramo za njegov rođendan njegovu pesmu i da smo zagradili ulicu - prisetio se Čola. foto: AP/Evan Agostini

