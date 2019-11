SLOBA ME PRIVUKAO MALIM STVARIMA, IMAM UTISAK DA GA ODUVEK ZNAM: Jelena se ne razdvaja od Radanovića još od 2018, iznela sve privatne detalje!

Jelena Đuričanin oglasila se prvi put posle spekulacija da je u vezi sa Slobom Radanovićem.

Ona kaže da bi svaka devojka poželela da joj Sloba bude dečko, kao i da njih dvoje nisu u ljubavnoj vezi.

foto: Printscreen/Instagram

"Sloba je pevao na proslavi mog rođendana prošle godine, tada smo se i upoznali, ali imam utisak da ga oduvek poznajem. Prirodno se ponaša i to mi je veoma bitno, jer ne volim folirante. Iskren je i pažljiv, veliki vernik i humanista. On se loše oseća zbog svega što se dogodilo u protekle dve godine, a ja umem da ga slušam. Sloba me privukao malim, ali za mene ipak velikim stvarima i to čini svakodevno", rekla je Jelena.

"Ljudi misle da smo u vezi jer smo često zajedno, ali kada su tu novinari i kamere, ja se pomerim iz kadra jer nisam javna ličnost, bili smo zajedno i u pozorištu, a sada smo u Moskvi. Oboje smo bili kod osteoropate, jer ja imam problem sa migrenom, a Sloba sa sinusima", rekla je ona i dodala:

foto: Ana Paunković

"Sloba i moj muž su se upoznali, ali niko nikome nije pretio. On mene uvek podržava i ne bi imao ništa protiv da sam sa Slobom, on je stabilna ličnost i ako nismo uspeli kao partneri, ne znači da se ne volimo i ne poštujemo."

Inače, domaći mediji prenose kako je Sloba veoma ljubomoran na bivšeg muža Jelene Đuričanin. Njih dvoje se ne razdvajaju, pa su tako jednom prilikom izašli na večeru, a Jelenin telefon nije prestajao da zvoni. Navodno ju je zvao Igor Marković, suprug, pa je Sloba insistirao da se javi. Ona mu je odbijala pozive što je iznerviralo pevača.

"Nikako mu se nije dopalo što se ne javlja mužu, ozbiljno joj je zamerio na takvom ponašanju. Ona je tada obukla svoju jaknu i rekla mu da mora kući", rekao je izvor za "Alo" koji se našao na licu mesta.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Damir Dervišagić

POGLDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir