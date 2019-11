PRIČALI SU DA SMO KAO LATINO SERIJA! Ali ja sam osetila da je to neko s kim vredi provesti život: Pevačica se udala posle 8 DANA VEZE, a onda joj se život TOTALNO PROMENIO!

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, uprkos brojnim preprekama i promenama, kroz život je uvek išla sa osmehom na licu. Tako je bilo i pošto se razvela, iako je u brak ušla posle samo osam dana veze i ne sluteći da će nju i njenog partnera bilo šta poljuljati.

"Danas smo se upoznali, za sedam dana ponovo videli, a osmog dana rešili smo da se venčamo. I venčali smo se. Ne mogu sad da kažem da mi se dopala njegova kosa ili visina... Ne! Jednostavno sam osetila da je to neko s kim vredi provesti život. Prijatelj mi kaže: 'Vi ste k'o latino serija.' To je istina. Sad ne brinem ni o čemu. Imam čuvara. Na meni je samo da učestvujem u životu i da budem bolja nego što jesam. Moj muž je na prvom mestu! Ravnopravno razgovaramo o svemu. On jeste doktor nauka iz oblasti saobraćaja i menadžmenta i redovni profesor na Univerzitetu, ali njegova struka meni nije apstraktna. I ja sam, takođe, u akademskoj oblasti", izjavila je za Ilustrovanu politiku tada ona.

Međutim, brak im se okončao posle manje od godinu dana, a razloge koji su do toga doveli nije iznela u javnost.

"Bila sam u braku, nažalost, jako kratko jer smatram da, kada se ne podudaraju iste dimenzije, treba se razdvojiti", naglasila je u "Iz profila" Ekstra Nena.

Sa druge strane, pošto se povukla sa scene, posvetila se obrazovanju. Već više od deset godina radi na jednom fakultetu kao profesor. Za sebe kaže da je dobar pedagog jer joj je osnovni cilj da se studenti ne nerviraju već nauče nešto.

