STVARNO IMA BOLESNIH LJUDI! Tamara Milutinović posle ovakvog ŠOKA ima da kaže samo JEDNO!

Tamara Milutinović otkrila je da joj se i te kako dešava da je ljudi putem društvenih mreža spopadaju i napadaju je na neki način. Međutim, ona se trudi da je takve stvari ne pogađaju i veoma je zahvalna na tome što joj u većini slučajeva ipak stižu lepe poruke.

"Stvarno ima bolesnih ljudi, ja sam to već jednom rekla. Neka mi Bog oprosti što to kažem, ali to su neke katastrofalne poruke. Dešava se... Ne obraćam pažnju na to. Ma, ni ne blokiram... Nek' se kale, šta im ja mogu. Činjenica je da ima više onih lepih poruka", objasnila je Tamara.

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

