SNEŽANA SAVIĆ SA NJIM JE VEĆ 10 GODINA! GLUMICA FATALNE LEPOTE KONAČNO PROGOVORILA O LJUBAVI: Moram biti DELIKATNA, ali i mi žene imamo PRAVA na OVAKVE STVARI!

Snežana Savić svojom pojavom i držanjem bila je simbol lepote u Jugoslaviji. Za njom su muškarci uzdisali, mnogi patili, a fizički izgled joj je, kako kaže, pomogao da bude prepoznatljiva.

Nikada nije igrala na kartu lepote, ali je bila svesna da niko ne nju ne ostaje imun. Bila je udata za reditelja Dragoslava Lazića sa kojim ima ćerku Anitu, a onda posle razvoda nikada nijednog emotivnog partnera nije predstavila javnosti. Već skoro deceniju kraj sebe ima muškarca.

- Moram biti delikatna u ovim godinama kada me pitaju za stvari koje su intimne prirode. Mislim da je dopušteno i nama u nekim godinama da imamo nežno prijateljstvo za šetnju po prolećnoj kiši, za čaj udvoje i slično. Moje nežno prijateljstvo i dalje traje i lepo nam je - kaže Snežana Savić.

- Bolje se osećam kada igram običnu ženu iz naroda. Tu mogu da se opustim, da ne razmišljam kako izgledam. Nije mi to imperativ. Ne moram po svaku cenu da obraćam pažnju na fizički izgled. Zapravo, nikada nisam ni volela da igram lepotice i zavodnice. To bi mi bilo dosadno i naporno. Bojala sam se da me ne stave u fah, da ne igram celog života jedno te isto, fine dame ili gospođe, već različito. I to mi se posrećilo. Na svu sreću, u pozorištu imam mogućnost da igram sve što hoću - kaže Snežana.

