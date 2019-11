(NE)PRIZNATA DECA! OVO SU POPULARNI OČEVI NA ODREĐENO VREME: Brega prvi priznao ćerku, Keba se i dalje pravi lud!

Poduži je spisak poznatih koji su iz kratkih ljubavnih afera dobili decu i većina njih o tome danas otvoreno govori, mada postoje i oni koji, i pored sudskih presuda, ne priznaju očinstvo.

Prvi koji je pre više od četiri decenije priznao vanbračno dete bio je Goran Bregović. Legendarnom Bregi ljubav se desila sa Sarajkom Jasenkom, koja se tada bavila plesom, a trudnoća je bila potpuno neplanirana. Ipak, frontmen Bijelog dugmeta je priznao ćerku Željku, koja danas živi u Austriji, udata je i ima decu, dok u braku sa suprugom ima još tri ćerke.

Za razliku od Brege, Keba neće ni da čuje za svoju ćerku Inu, rođenu iz veze s Ljiljanom Jevremović, s kojom je varao suprugu Olju. Godinama su se bivši ljubavnici sudili, sve dok sud nije nepobitno utvrdio njegovo očinstvo i naložio mu da plaća alimentaciju. Ipak, i pored toga, Inu nikada nije želeo da vidi, govoreći da „to dete nije rođeno iz ljubavi“.

MIROSLAV ILIĆ

I DALJE NEGIRA OČINSTVO

Miroslav je pre 33 godine dobio sina Devina tokom afere s Mirjanom Antonović. On nikada nije želeo da prizna očinstvo, niti je do sada imao kontakt s vanbračnim naslednikom. Ipak, u toku je sudski proces u Beogradu tokom kojeg će Ilić morati da se podvrgne DNK analizi, kada će konačno biti stavljena tačka na ovu priču, za koju on sve vreme tvrdi da je nameštaljka.

- Brena je rekla još odavno da je danas lako utvrditi ko je čije dete, ali ja ne vidim razlog da idem na DNK, niti mi pada na pamet da to radim zbog nekoga ko je psihopata - branio se Miroslav.