IAKO JE PROŠLA ČITAVA DECENIJA, ŽELJKO ZBOG RAZVODA I DANAS PATI! A tek da čujete šta kaže na temu pomirenja!

Željko Šašić pre 12 godina razveo se od Sonje Vuksanović, s kojom je u braku dobio ćerku Sofiju. U jednom od poslednjih intervjua pevač je priznao da i danas ima momente kada žali zbog tog poteza, a kako se navodi, često i pomisli na nju.

"Prošlo je mnogo godina, a ja ponekad i dalje patim zbog razvoda od Sonje. Ne kažem da je to sad neka velika tuga, ali nekako osetim žal zbog toga što smo se rastali. Čovek uvek žali zbog nečeg lepog što se završilo. To je i normalno. Koliko god da se ljudi udalje jedni od drugih posle braka, ipak im ostaje zajednička prošlost. Ako me pitate da li je i dalje volim, odgovor je ne, ali svakako da često pomislim na ženu sa kojom sam proveo jedan deo života", izjavio je on.

"Do toga da se rastanemo dovele su one stvari koje ljudi ne rade kad su u braku, a svi znamo na šta mislim!" dodao je pevač, ističući da mu je ponekad posle razvoda padalo na pamet da se pomire.

"Možda mi je to padalo na pamet, ali samo nakratko. Svako je na kraju krenuo svojim putem, a to je i normalno. Iskreno, više ne razmišljam o tome", zaključio je Željko.

