ANA NIKOLIĆ ŠUTNULA BRATA, PA MAZNULA ŠVAJCARCA! U SVE JE UMEŠAN I ACA LUKAS: Pevačica PUCA NA VISOKO, a Rasta POKUPIO OSTATKE!

Posle više od deset godina, Ana Nikolić više ne sarađuje s rođenim bratom Markom Nikolićem, koji joj je ugovarao nastupe, već je angažovala menadžera Ace Lukasa, saznaje Kurir.

Svima je bilo čudno kada je Nikolićeva izjavila da njen novi album radi Darko Dimitrov, iako je prethodni CD „Labilna“ obilovao hitovima koje je napisao uglavnom njen bivši suprug Stefan Đurić Rasta. Njih dvoje su i dalje u dobrim odnosima, ali Ana ga, kako saznajemo, nije pozvala da joj piše pesme. Ono što je još čudnije jeste to da je sklopila saradnju s jednim poznatim agentom iz Švajcarske, koji zastupa i Lukasa, i on će ubuduće obavljati poslove koje je dosad radio Anin brat Marko.

- Zaista će Anin povratak muzici biti revolucija, posebno što se tiče novih pesama. O njenom izgledu da ne pričamo, potrudila se da smrša i rezultati su očigledni. Želja joj je da ubuduće radi veće nastupe, verovatno i koncerte, pa je zato angažovala čoveka koji je stručan u tome. Dosad je nastupe ugovarao njen brat, ali ovo je ipak veliki zalogaj i on to ne bi mogao sam da radi. Novi menadžer ima sve što je potrebno za takve projekte, svoje ljude, logistiku, dobre ideje, marketing - kaže naš izvor i dodaje da nije isključeno da će Marko nastaviti da i dalje radi za svoju sestru, ali isključivo kao pomoćnik.

- Glavni menadžer može da prepusti nekome drugome da zakaže i odradi manje nastupe za Anu, pa će to verovatno biti Marko. Ali to neće biti često. Cilj angažovanja novih saradnika Ane Nikolić jeste da ona bude u vrhu muzičke scene, što podrazumeva i bolju saradnju s medijima. Marko je smatrao da novinari nisu blagonakloni prema njegovoj sestri, te da ne treba da im daje intervjue. To nije tačno, a toga je i Ana svesna - dodao je naš izvor i zaključio da se ova promena kod Ane neće odraziti na Markovu saradnju s Rastom:



- Stefan je zadovoljan Markovim angažovanjem, a ni Ani ne smeta to što joj je brat blizak s njenim bivšim suprugom.

Pozvali smo aktere ove priče, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Sve ostaje u porodici SLAĐA OTPUSTILA BRATA, PA GA OPET ZAPOSLILA! foto: Damir Dervišagić Na estradi ima mnogo pevačica kojima su menadžeri muževi (Maja Marijana, Tina Ivanović, Jana, Stoja, Seka Aleksić...), ali je redak slučaj da tu funkciju obavlja brat. Pored Ane Nikolić, rođenog brata je za posao menadžera angažovala i Slađana Delibašić. Njoj je posle razvoda od Đoleta Đoganija, čiju je grupu Đogani fantastiko tada napustila, bila potrebna pouzdana osoba kojoj bi poverila ugovaranje nastupa, pa je Srđan Delibašić bio najlogičniji izbor. Ipak, i tu je jednom prilikom došlo do nesuglasica, te je denserka prekinula saradnju, ali ubrzo se sve vratilo na staro. Krv ipak nije voda!

