GOCA TRŽAN TEŠKO PODNOSI SEBE KAO ŽENU ZA JEDNU NOĆ! Pevačica sa knedlom u grlu o nesrećnim POKUŠAJIMA ljubavi...Ponekad i NE NOSI DONJI VEŠ!

Goca Tržan puna je životnog iskustva iako joj je tek 45 godina. Pevačica uživa u tome da deli savete i "prekopava" svoja iskustva iz prošlosti, a sve u cilju "edukovanja" mladih devojaka kako ne bi, ne daj Bože, krenule pogrešnim putem.

- Žene za jednu noć i žene za dan često izgledaju isto. Mislim da je žena za jednu noć nesrećnica, nisam bila baš lepa sebi kada sam bila žena za jednu noć. Nisam bila zadovoljna sobom tada zato što žene u iščekivanju i žene u nečemu što im ne prija i što ih ne čini srećnima iznutra nisu lepe.

- Verovali ili ne, mene seksi čini muževljeva pidžama. Seksi veš je druga stvar. Mislim da je to stereotip jedan, doduše moj muž obožava da ga nosim. Onda ja tako nešto obučem, on kaže „što si dobra” i ajde ćao! Hoću da kažem da muškarci vole prirodan izgled, ne vole da smo našminkane i prešminkane. Moj muž me nikada ne bi poljubio kada imam sjaj na ustima, to ga tako smara, baš kao i većinu muškaraca. Tako da sam uglavnom nenašminkana i njemu sam lepa, a meni je to važno, pravo da kažem - rekla je Goca.

Goca se ne libi da prizna da je na javnim događajima često bez veša, odnosno da se neretko u izazovnim haljinama pojavljuje bez veša, ali i dan danas pamti peh koji se desio kada su paparaci uspeli da uslikaju njenu intimu.

- Mnogo puta sam na javnim događajima bila bez veša i uvek se osećam odlično. Prosto ima nekih odevnih komada koji grozno izgledaju sa donjim vešom. Onda mi se desila nezgoda da sam na jednom televizijskom nastupu nosila izrazito usku haljinu ispod koje bi se svake gaćice videle, a nisam želela da se ocrtavaju i fotoreporteri na snimanju su me slikali odozdo. Desilo se šta se desilo i to me je jako iznerviralo, jer nisam to želela, to nije bio cilj. Nisam želela da slikam svoju intimu. Desilo se, Bože moj - ispričala je iskreno pevačica.

