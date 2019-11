JEDEM DOBRU HRANU, PIJEM DOBRO VINO, VOZIM PODVODNI SKUTER! Kaća Živković pukla 3.000 € za 7 dana samo za hotel i prevoz na RAJSKOM ostrvu (VIDEO)

Pevačica Katarina Živković izdvojila je više od šest prosečnih srpskih plata kako bi sa drugaricama uživala sedam dana na Maldivima.

Ona je navodno samo za hotel i prevoz, koji uključuje nekoliko avionskih letova i vožnju brodom, dala oko 3.000 evra, a ako uzmemo u obziri svakodnevni trošak na Maldivima, putovanje ju je stajalo i skuplje. S obzirom na to da su Maldivi jedna od najlepših destinacija za odmor pevačica nije žalila novca, ali za nije htela da priča koliko je putovanje koštalo.

"Nikada ne govorim o novcu, koliko trošim i na šta trošim, koliko zaradujem. Jedno lepo putovanje mora da vas košta. S obzirom na to da radim od 14. godine, veoma sam sposobna i vredna, radim na sebi, dosta nastupam, mislim da sam zaslužila da sebi priuštim jedno luksuzno putovanje gde ću napuniti baterije za nove radne pobede", izjavila je Katarina, a potom ispričala kako se provodila na ostrvu koje mnogi zovu rajem na zemlji.

"Već sam jednom bila na Maldivima. To ostrvo je jedno od najlepših mesta za odmor i gde se pune baterije. Da bi se dobro i kvalitetno radilo, htela sam da ponovim te Maldive. Bila sam ovog puta u drugom hotelu. Stvarno sam se odmarala. Pošto obožavam sportove na vodi, vozila sam skutere na vodi, flaj- bord... Posebno mi se dopao sibob, to je podvodni skuter, voziš se pod vodom i gledaš ribice. To me je oduševilo", ispriča Katarina.

"Vreme je bilo lepo. Put je bio malo naporniji i zbog toga mi je žao što nisam bila malo duže. Preko sam na plaži, uveče uživam u zalasku sunca, jedem dobru hranu, pijem dobro vino, odmaram se, to je i poenta ovakvih putovanja. Ne ideš tamo da bi ludovao. I da hoćeš da luduješ, nemaš gde, ostrvo nije predvideno za tako nešto", ispričala je Živkoviceva i dodaje da su za nju

Maldivi mesto za prijatelje, ne za dečka.

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

Kurir