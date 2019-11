OPROSTILA MU PLJUVANJE I CEPANJE MAJICE! Šuškalo se da će Andreana definitivno RASKINUTI sa oženjenim verenikom, a evo OVAKO ona reaguje na te priče! (VIDEO)

Pevačica Andreana Čekić izgleda je ostavila skandal iza sebe i oprostila oženjenom verenuku Marku Miloševiću nasilje i svađe.

Andreana je naime objavila na Instagram storiju kako se smeje i ljubi sa svojim izabranikom i na taj način demantuje sve navode da će uskoro ponovo raskinuti.

Podsetimo, Milošević i Andrena raskinuli su kada je u jednom noćnom klubu u Americi Marko navodno pljunuo pevačicu i iscepao joj majicu, a sve se odigralo pred članovima Andreaninog benda. Njih dvoje su se pre toga verili iako je on i dalje u zakonitom braku sa ženom sa kojom ima i dete. Ipak, njihov odnos nije idiličan kao što se predstavljaju, pa je još jedna u nizu njihovih svađa poljuljala romantičnu vezu. No, kako to biva kod pravih ljubavi, navodno je par uspeo da prevaziđe i to.

Kurir.rs/Foto Printscreen

